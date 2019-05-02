Ольга Бузова разочаровала фанатов новым образом

Популярная телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова опубликовала на своей Instagram-странице новое фото со съемочной площадки. Звезда хотела продемонстрировать свой новый образ, но большинству подписчиков внешний вид артистки пришелся не по вкусу.
Ольга регулярно выкладывает фотографии со съемочной площадки шоу "Дом-2". Вчера она поздравила поклонников с Первым мая, но отметила, что ей приходится сегодня работать.
(орфография и пунктуация автора сохранены)
"1 мая. Мир! Труд! Май! Выходные? Не, не слышала. Страна, надеюсь, вы на все 100 кайфуете в эти долгие праздники?
Лично у меня график на эти дни не особо изменится: репетиции, выступления, запись на студии, семейный совет на "Дом-2. Спаси Свою Любовь".
Плюс обязательно надо успеть разработать на этой неделе кое-что новое для BuzFood, ну и немножко поспать за эти дни. Как вы проводите время?", - написала она в публикации.
В комментариях подписчики тали активно обсуждать то, как выглядит ведущая. Самый первый комментатор отметил, что кислотного цвета туфли скоро выйдут из моды и станут "прошлым", на что Бузова ответила, что ее обуви уже восемь лет.
Мнение фанатов разделились, но большинство сошлись на мнении, что в этот раз Ольгу одели не совсем удачно.
"Как колхозница нарядилась", "Карлсон на прогулке", "Стильно", "Красавица", - писали люди под фотографией.
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1 мая. Мир! Труд! Май! 🌍 ☘️Выходные? 😂 Не, не слышала. Страна, надеюсь, вы на все 100 кайфуете в эти долгие праздники? Лично у меня график на эти дни не особо изменится: репетиции, выступления, запись на студии, семейный совет на "Дом-2. Спаси Свою Любовь". Плюс обязательно надо успеть разработать на этой неделе кое-что новое для BuzFood, ну и немножко поспать за эти дни. Как вы проводите время? Надеюсь, не забываете включать ТНТ в 12:30 @tnt_online 💚💚💚 #ялюблюсвоюработу