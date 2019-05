Ольга Бузова разочаровала фанатов новым образом

View this post on Instagram

1 мая. Мир! Труд! Май! 🌍 ☘️Выходные? 😂 Не, не слышала. Страна, надеюсь, вы на все 100 кайфуете в эти долгие праздники? Лично у меня график на эти дни не особо изменится: репетиции, выступления, запись на студии, семейный совет на "Дом-2. Спаси Свою Любовь". Плюс обязательно надо успеть разработать на этой неделе кое-что новое для BuzFood, ну и немножко поспать за эти дни. Как вы проводите время? Надеюсь, не забываете включать ТНТ в 12:30 @tnt_online 💚💚💚 #ялюблюсвоюработу