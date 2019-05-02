Ольга Бузова разочаровала фанатов новым образом

Ольга регулярно выкладывает фотографии со съемочной площадки шоу "Дом-2". Вчера она поздравила поклонников с Первым мая, но отметила, что ей приходится сегодня работать.

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"1 мая. Мир! Труд! Май! Выходные? Не, не слышала. Страна, надеюсь, вы на все 100 кайфуете в эти долгие праздники?

Лично у меня график на эти дни не особо изменится: репетиции, выступления, запись на студии, семейный совет на "Дом-2. Спаси Свою Любовь".

Плюс обязательно надо успеть разработать на этой неделе кое-что новое для BuzFood, ну и немножко поспать за эти дни. Как вы проводите время?", - написала она в публикации.

В комментариях подписчики тали активно обсуждать то, как выглядит ведущая. Самый первый комментатор отметил, что кислотного цвета туфли скоро выйдут из моды и станут "прошлым", на что Бузова ответила, что ее обуви уже восемь лет.

Мнение фанатов разделились, но большинство сошлись на мнении, что в этот раз Ольгу одели не совсем удачно.