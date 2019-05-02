Чт, 2.05.2019
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Вслед за песней "Яжемать" Седокова опубликовала откровенное фото

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Анна Седокова

ФОТО: instagram.com/annasedokova

Одна из самых сексуальных российских певиц - 36-летняя Анна Седокова опубликовала очередное пикантное фото. Напомним, звезда недавно представила публике новую дерзкую композицию #Яжемать. 

Исполнительница в своем Instagram-аккаунте подчеркнула, что для нее понятие матери немного другое.

Артистка считает, что детям нужна успешная и счастливая мама, потому она записала песню для мам нового поколения — красивых, независимых, счастливых, сумасшедших и безумно любимых.

"Вы не понимаете, как меня достали эти "яжематери", которые то и делают, что порицают, упрекают: "Вот родила ребёнка - сиди дома, вари ему, ублажай мужа. Что? Работа? А с кем дети? Бросила, наверное, а ты ещё и не замужем"...

Для меня быть матерью не означает поставить крест на себе, на своих желаниях, на своём развитии и своём счастье. Детям нужна счастливая мама. Моим точно. Вот, моей дочке понравилась песня. Говорит, что мама у неё крутая!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Всем недоброжелателям Седокова ответила, что дети ее любят такой, какая она есть. 

"У меня безусловный дар миксовать секс и детей в одном посте. Ну, а как же по другому #яжемать", - написала певица под очередным эротичным фото. 

Ранее Седокова специально скинула халат и сделала эротичный снимок

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