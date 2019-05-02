Вслед за песней "Яжемать" Седокова опубликовала откровенное фото

"Вы не понимаете, как меня достали эти "яжематери", которые то и делают, что порицают, упрекают: "Вот родила ребёнка - сиди дома, вари ему, ублажай мужа. Что? Работа? А с кем дети? Бросила, наверное, а ты ещё и не замужем"...