Вслед за песней "Яжемать" Седокова опубликовала откровенное фото

View this post on Instagram

Настроение запостить фото @multikov ❤️,но не то, которое очень хотелось. На том я абсолютно обнажена, а за окном дождь. Так что, повременим. Отложим до тёплых стран... Ну, а если серьёзно, то через 24 минуты случится невероятное счастье в моей жизни и от этого так тепло. P.S. У меня безусловный дар миксовать секс и детей в одном посте 😂 Ну, а как же по другому #яжемать 🤫