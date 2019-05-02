Вслед за песней "Яжемать" Седокова опубликовала откровенное фото

Одна из самых сексуальных российских певиц - 36-летняя Анна Седокова опубликовала очередное пикантное фото. Напомним, звезда недавно представила публике новую дерзкую композицию #Яжемать.
Исполнительница в своем Instagram-аккаунте подчеркнула, что для нее понятие матери немного другое.
Артистка считает, что детям нужна успешная и счастливая мама, потому она записала песню для мам нового поколения — красивых, независимых, счастливых, сумасшедших и безумно любимых.
"Вы не понимаете, как меня достали эти "яжематери", которые то и делают, что порицают, упрекают: "Вот родила ребёнка - сиди дома, вари ему, ублажай мужа. Что? Работа? А с кем дети? Бросила, наверное, а ты ещё и не замужем"...
Для меня быть матерью не означает поставить крест на себе, на своих желаниях, на своём развитии и своём счастье. Детям нужна счастливая мама. Моим точно. Вот, моей дочке понравилась песня. Говорит, что мама у неё крутая!"
Всем недоброжелателям Седокова ответила, что дети ее любят такой, какая она есть.
"У меня безусловный дар миксовать секс и детей в одном посте. Ну, а как же по другому #яжемать", - написала певица под очередным эротичным фото.
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Настроение запостить фото @multikov ❤️,но не то, которое очень хотелось. На том я абсолютно обнажена, а за окном дождь. Так что, повременим. Отложим до тёплых стран... Ну, а если серьёзно, то через 24 минуты случится невероятное счастье в моей жизни и от этого так тепло. P.S. У меня безусловный дар миксовать секс и детей в одном посте 😂 Ну, а как же по другому #яжемать 🤫