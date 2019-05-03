Влад Топалов попал в ДТП

Супруг телеведущей Регины Тодоренко - российский певец Влад Топалов попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сам артист рассказал на своей Instagram-странице.
Исполнитель подчеркнул, что Бог нас постоянно испытывает. В доказательство он привел несчастный случай на дороге, который произошел с ним недавно.
(орфография и пунктуация автора сохранены)
"Всё было замечательно... Я решил утром поехать в церковь, на службу. На исповедь и Причаститься. В 5 утра встал. Поехал. Всё сделал", - рассказал Топалов.
Потом он ехал в город, чтобы успеть в аэропорт к женке и сыну.
"На 26-ом километре трассы, в меня въезжает мужчина. Я ехал на "круз-контроле" 115км/ч. Чтобы не собирать штрафы... Скорость тут не причём. (Это я для "умников" сразу пишу)", - отметил певец.
Он объяснил, что виновника аварии подрезали, и у него просто не было выбора.
"Протёр мне весь правый бок, помял дверь. Машину придется отдать в ремонт на прилично. Мужчина - пенсионер. Растерялся. Перенервничал. Да так, что я сам за него заполнял бумаги, когда приехали сотрудники ДПС. (Кстати, приехали за 15!минут!! Фантастика...", - написал Топалов.
Он объяснил, что не может злиться на пожилого мужчину, ведь он сам сильно переживает.
"Мы разговорились. Потерял сына 3 года. Осталась дочь и внуки. Рассказывал со слезами на глазах. Как злиться? Конечно, нет. Мы мило пообщались. Всё бывает! Слава Богу, что все живы и здоровы. Но у меня сильно испортилось настроение...", - пояснил артист.
Влад объяснил, что он очень расстроен тем, что произошло с его машиной. У него совершенно нет настроения. Он понимает, что Господь его испытывал, но все равно ему не по себе.
"Тем не менее, я расстроен. И настроение грустное... быстрее бы "пельменя маленького" с мамой его увидеть и обнять... Хорошего дня. Вечера. Праздников. Берегите друг-друга и аккуратнее на дорогах, а моему сегодняшнему коллеге по несчастью я жму руку и обнимаю его", - подытожил артист.
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Господь нас испытывает. Всегда. Вот вам моя история сегодня. Я вчера пришел оооочень поздно, тк засиделся со своим другом и его семьей! Всё было замечательно. Но я решил утром поехать в церковь, на службу. На исповедь и Причаститься. В 5 утра встал. Поехал. Всё сделал. И , на 7ом небе от счастья, ехал в город! Собираться и в аэропорт, к жене и сыну. И на 26м километре трассы, в меня въезжает мужчина. Я ехал на «круз-контроле» 115км/ч. Чтобы не собирать штрафы. Так что скорость тут не причём. (Это я для «умников» сразу пишу) Его подрезали, у него не было выбора. Протёр мне весь правый бок, помял дверь. Машину придется отдать в ремонт на прилично. Мужчина - пенсионер. Растерялся. Перенервничал. Да так, что я сам за него заполнял бумаги, когда приехали сотрудники ДПС. (Кстати, приехали за 15!!!!!!минут!! Фантастика. Спасибо @gibdd77 @gibdd.rus им) и вот как на него злиться? Он сам переживает. Мы разговорились. Потерял сына 3 года. Осталась дочь и внуки. Рассказывал со слезами на глазах. Каааак злиться? Конечно, нет. Мы мило пообщались. Всё бывает! Слава Богу, что все живы и здоровы. Но у меня сильно испортилось настроение...... конечно, я педант в отношении машин. Мне нужно чтобы пылинки лишней не было, а тут - вон как🙈😪😪😪 и вот я хожу с кислой миной. Да ко всему прочему, я двое суток закачивал в айпад фильмы и сериалы... и..... что вы думаете??? Дааааа, я оставил его дома! В аэропорту сижу вот и грущу или злюсь или бешусь... сам не знаю... вот как так, расскажите свои мысли. Вроде из Храма вышел... вроде к семье лечу и все хорошо. А Господь все равно испытывает. Я всё принимаю со спокойной душей и твердым убеждением, что на всё Воля Его. Но тем не менее, я расстроен. И настроение грустное... быстрее бы пельменя маленького с мамой его увидеть и обнять. Хорошего дня. Вечера. Праздников. Берегите друг-друга и аккуратнее на дорогах. А моему сегодняшнему коллеге по несчастью я жму руку и обнимаю его. #jeeprussia #monstersparents #владтопалов #vladtopalov #ivecreatedamonster