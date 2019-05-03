Влад Топалов попал в ДТП

Исполнитель подчеркнул, что Бог нас постоянно испытывает. В доказательство он привел несчастный случай на дороге, который произошел с ним недавно.

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Всё было замечательно... Я решил утром поехать в церковь, на службу. На исповедь и Причаститься. В 5 утра встал. Поехал. Всё сделал", - рассказал Топалов.

Потом он ехал в город, чтобы успеть в аэропорт к женке и сыну.

"На 26-ом километре трассы, в меня въезжает мужчина. Я ехал на "круз-контроле" 115км/ч. Чтобы не собирать штрафы... Скорость тут не причём. (Это я для "умников" сразу пишу)", - отметил певец.

Он объяснил, что виновника аварии подрезали, и у него просто не было выбора.

"Протёр мне весь правый бок, помял дверь. Машину придется отдать в ремонт на прилично. Мужчина - пенсионер. Растерялся. Перенервничал. Да так, что я сам за него заполнял бумаги, когда приехали сотрудники ДПС. (Кстати, приехали за 15!минут!! Фантастика...", - написал Топалов.

Он объяснил, что не может злиться на пожилого мужчину, ведь он сам сильно переживает.

"Мы разговорились. Потерял сына 3 года. Осталась дочь и внуки. Рассказывал со слезами на глазах. Как злиться? Конечно, нет. Мы мило пообщались. Всё бывает! Слава Богу, что все живы и здоровы. Но у меня сильно испортилось настроение...", - пояснил артист.

Влад объяснил, что он очень расстроен тем, что произошло с его машиной. У него совершенно нет настроения. Он понимает, что Господь его испытывал, но все равно ему не по себе.