"Да, у меня есть целлюлит!": Седокова показала свою попу без фотошопа

Настоящий скандал разразился вокруг российской исполнительницы Анны Седоковой. Мать троих детей находится на отдыхе в Турции и публикует "горячие" снимки в Instagram.
Недавно она поделилась смелой фотографией в эротичной позе.
Вскоре в сети появился реальный снимок звезды, который снял кто-то, кто узнал певицу.
На нем было заметно, что попа артистки не так идеальна, как на ее снимках в соцсетях.
Чтобы как-то себя оправдать звезда сняла видео, где показала себя со всех сторон.
Седокова не стала отрицать, что она "толстенькая", что у нее есть недостатки и есть целлюлит. Она также напомнила, что у нее трое детей и она приехала отдыхать.
"Кто-то фотографирует меня сзади, пока я отдыхаю с детьми... Вот мой вид спереди, вот мой вид сзади...Да, я пухленькая. Да, я толстенькая. Да, у меня целлюлит. Да, я некрасивенькая. Но я и не претендую на звание красавицы", - сказала звезда на видео.
Она попросила не снимать ее тайно и позволить и дальше ей отдыхать с детьми.
"Я такая, какая есть... Еще раз - Меня зовут Анна Седокова. Мне 36 лет. У меня трое детей. Я хочу с ними отдыхать и беситься у бассейна...", - напомнила она.
Певица также заявила, что подобные действия не заставят ее стесняться своего тела.
"Я люблю свое тело. Я не буду стесняться каких-то куриц или кур, которые фотографируют меня сзади. И вам не советую...", - сказала она.
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@annasedokova, Анечка, ты прекрасна! ❤ Ты выглядишь потрясающе 😍 Все понятно! @annasedokova публичная личность, в любой момент могут сфотографировать! Но, люди! Ау! Какие-то нормы этики и морали у Вас есть? #аннаседокова #седокова #яжемать #отдых #дочкиматери #турция #шоубизнес #новостишоубизнеса #новости #дети #детицветыжизни #беременность #роды #роддом #маматроих #маматрех #актриса #певица #дочь #дочка #моядоченька #сын #сынок #мойсынок