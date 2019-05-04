"Да, у меня есть целлюлит!": Седокова показала свою попу без фотошопа

Недавно она поделилась смелой фотографией в эротичной позе.

Вскоре в сети появился реальный снимок звезды, который снял кто-то, кто узнал певицу.

На нем было заметно, что попа артистки не так идеальна, как на ее снимках в соцсетях.

Чтобы как-то себя оправдать звезда сняла видео, где показала себя со всех сторон.

Седокова не стала отрицать, что она "толстенькая", что у нее есть недостатки и есть целлюлит. Она также напомнила, что у нее трое детей и она приехала отдыхать.

"Кто-то фотографирует меня сзади, пока я отдыхаю с детьми... Вот мой вид спереди, вот мой вид сзади...Да, я пухленькая. Да, я толстенькая. Да, у меня целлюлит. Да, я некрасивенькая. Но я и не претендую на звание красавицы", - сказала звезда на видео.

Она попросила не снимать ее тайно и позволить и дальше ей отдыхать с детьми.



"Я такая, какая есть... Еще раз - Меня зовут Анна Седокова. Мне 36 лет. У меня трое детей. Я хочу с ними отдыхать и беситься у бассейна...", - напомнила она.

Певица также заявила, что подобные действия не заставят ее стесняться своего тела.

"Я люблю свое тело. Я не буду стесняться каких-то куриц или кур, которые фотографируют меня сзади. И вам не советую...", - сказала она.

ФОТО: instagram.com/annasedokova