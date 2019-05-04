К пострадавшей в аварии МакSим пригласили священника

Напомним, 23 апреля представительница певицы Маргарита Соколова разместила сообщение в Instagram, где рассказала, что звезда попала в аварию. Текст сопровождали также фотографии артистки с синяками и ссадинами. Лицо МакSим на фотографиях не было показано.

МакSим ФОТО: https://www.instagram.com/maksimartist/sokllovamargarita/коллаж Русский TVNET

Позже появились сообщения о деталях аварии, а также о том, что у исполнительницы констатированы кратковременные провалы в памяти, она даже не может вспомнить была авария или нет. Это возникло на какое-то время из-за сотрясения мозга, а от полученного шока у звезды были нарушения речи.

"У нее шоковое состояние и кратковременная потеря памяти от ударов. Она сейчас даже не понимает, было это или нет", - пояснила Соколова.

1 мая Маргарита Соколова разместила аудиосообщение.

Она также указала,что певице до сих пор тяжело говорить. Лицо артистки до сих пор не показывают.

"Дорогие друзья, спасибо за ваше хорошее отношение, ваше понимание, за вашу помочь. Спасибо за ваши приготовленные подарки... Я обязательно найду время их принять, и обнять каждого... Я надеюсь, что скоро мне разрешат вернуться домой. Я выполняю все предписания докторов и иду на поправку... Пока еще болит голова, еще держится температура, но с каждым днем становится легче...", - сказала в сообщении МакSим.

У артистки две дочери: 10-летняя Александра и четырехлетняя Мария. Девочки сейчас находятся с бабушкой и девушкой.

Ранее певица МакSим попала в серьезное ДТП.