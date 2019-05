СМИ: Собчак и Богомолов вместе проводят время в Италии (фото)

Ну что же, мой чудесный тестдрайв Q8 @audirussia начинается! Обожаю автомобильные путешествия, особенно когда авто соответствует хозяйке по скорости реакций и быстроте разгона 😉

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on May 4, 2019 at 9:54am PDT