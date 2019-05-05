"Это прикол": СМИ поверили Лазареву о сдаче крови на "Евровидении"

30 апреля российский популярный певец Сергей Лазарев стал гостем очередного выпуска шоу Ивана Урганта. Исполнитель вместе с ведущим рассказали шутку, о якобы сдаче анализов крови на конкурсе "Евровидение" в этом году, чтобы узнать национальность каждого участника. Некоторые журналисты поверили в это и обратились за разъяснением в пресс-службу ВГТРК.
Сергей Лазарев подчеркнул, что кровь пришлось сдать всем участникам, чтобы определить сколько в тебе разных национальностей.
Исполнитель объяснил, что это связано с тем, что в этом году главным спонсором музыкального состязания стала "контора, которая определяет, сколько в тебе разных национальностей".
"Вообще мы подписывали бумагу, что это может быть обнародовано", - смеясь сказал Лазарев.
Певец отметил, что ему интересно, конечно, узнать, сколько у него какой крови. Но он считает, что это было сделано для того, чтобы "показать, что мы все едины".
Медиахолдинге ВГТРК, который является официальным представителем "Евровидения" в России опроверг информацию про сдачу крови, после того, как некоторые издания разместили ее как достоверную, не разглядев, что это лишь шутка.
"Это прикол, вы что", - объяснили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.
Напомним, музыкальный конкурс "Евровидение" в 2019 году пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Сергей Лазарев будет представлять Россию с песней Scream. На конкурсе он принимает участие второй раз.