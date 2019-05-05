Вс, 5.05.2019
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"Это прикол": СМИ поверили Лазареву о сдаче крови на "Евровидении"

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Сергей Лазарев и Иван Ургант

ФОТО: скриншот видео

30 апреля российский популярный певец Сергей Лазарев стал гостем очередного выпуска шоу Ивана Урганта. Исполнитель вместе с ведущим рассказали шутку, о якобы сдаче анализов крови на конкурсе "Евровидение" в этом году, чтобы узнать национальность каждого участника. Некоторые журналисты поверили в это и обратились за разъяснением в пресс-службу ВГТРК.

Сергей Лазарев подчеркнул, что кровь пришлось сдать всем участникам, чтобы определить сколько в тебе разных национальностей.

Исполнитель объяснил, что это связано с тем, что в этом году главным спонсором музыкального состязания стала "контора, которая определяет, сколько в тебе разных национальностей".

"Вообще мы подписывали бумагу, что это может быть обнародовано", - смеясь сказал Лазарев. 

Певец отметил, что ему интересно, конечно, узнать, сколько у него какой крови. Но он считает, что это было сделано для того, чтобы "показать, что мы все едины".

Медиахолдинге ВГТРК, который является официальным представителем "Евровидения" в России опроверг информацию про сдачу крови, после того, как некоторые издания разместили ее как достоверную, не разглядев, что это лишь шутка. 

"Это прикол, вы что", - объяснили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.

Напомним, музыкальный конкурс "Евровидение" в 2019 году пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Сергей Лазарев будет представлять Россию с песней Scream. На конкурсе он принимает участие второй раз.  

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