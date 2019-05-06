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  • "Я впервые так близко": Знаменитости высказываются о трагедии в Шереметьево и делятся видео

"Я впервые так близко": Знаменитости высказываются о трагедии в Шереметьево и делятся видео

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ФОТО: https://www.instagram.com/neapina/arcakh24.info//orbakaite_k/yuliasavicheva// коллаж Русский TVNET

В воскресенье, 5 мая, в аэропорту Шереметьево самолет SU1492 авиакомпании "Аэрофлот" рейса Москва - Мурманск совершил аварийную посадку и загорелся. В результате катастрофы погибли 13 человек, в том числе двое детей. Несколько российских звезд стали свидетелями трагедии и поделились кадрами произошедшего на своих Instagram-страницах. 

"Перед вылетом в Прагу! Вот такой вид из окна накопителя", - написала Алена Апина. "Мы в Прагу. Только пропустили. Господи! Есть погибшие! Сказали на посадке.

Любите друг друга. Здесь и сейчас. Потом может и не случится. За 30 с лишним лет самолётной жизни - я впервые так близко...", - добавила певица. 

"Это ужасно! Трагедия в «Шереметьево»!!

Страшно подумать, ведь летаем чаще пилотов и стюардесс, недавно при подлёте к Белгороду на #сухойсуперджет приземлились со второй попытки", - написала Кристина Орбакайте

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Дизайнер Игорь Гуляев шокирован этой ужасной трагедией. 

"Господи, какой ужас! Бедные люди, сил родным и близким погибших пережить это страшное горе! Жуть!", - написал он. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Певица Юлия Савичева также выразила свои соболезнования родным и близким погибших.

"Я сама часто летаю в связи с профессией. До определённого момента я спокойно относилась к перелетам и не испытывала страха.

Но, однажды, во время одного из рейсов мы попали в страшную грозу с градом, в наш самолет даже врезались птицы. Вот тогда я начала испытывать сильный страх перед полетами, дело доходило до панических атак.

На протяжении трех лет я летала со слезами. Из этого положения мне помог выйти мой муж. Он объяснил мне, что судьба у каждого своя и предугадать то, что с нами произойдет завтра не может никто.

Жизнь вообще опасная штука. Нельзя каждый день бояться чего-то. Ведь жизнь и смерть они всегда рядом. Самое главное - жить искренне, честно, по-настоящему. Беречь друг друга и ценить сегодняшний день", - подчеркнула она. 

На борту находилось 73 пассажира и шесть членов экипажа. 


Компания Sukhoi прокомментировала происшествие. По информации производителя, SSJ-100 выгорел полностью. Борт был выпущен в августе 2017 года и прошел последнее техобслуживание в апреле 2019 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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