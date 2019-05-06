"Я впервые так близко": Знаменитости высказываются о трагедии в Шереметьево и делятся видео

"Перед вылетом в Прагу! Вот такой вид из окна накопителя", - написала Алена Апина. "Мы в Прагу. Только пропустили. Господи! Есть погибшие! Сказали на посадке.

Любите друг друга. Здесь и сейчас. Потом может и не случится. За 30 с лишним лет самолётной жизни - я впервые так близко...", - добавила певица.

"Это ужасно! Трагедия в «Шереметьево»!!

Страшно подумать, ведь летаем чаще пилотов и стюардесс, недавно при подлёте к Белгороду на #сухойсуперджет приземлились со второй попытки", - написала Кристина Орбакайте.

Дизайнер Игорь Гуляев шокирован этой ужасной трагедией.

"Господи, какой ужас! Бедные люди, сил родным и близким погибших пережить это страшное горе! Жуть!", - написал он.

Певица Юлия Савичева также выразила свои соболезнования родным и близким погибших.

"Я сама часто летаю в связи с профессией. До определённого момента я спокойно относилась к перелетам и не испытывала страха.

Но, однажды, во время одного из рейсов мы попали в страшную грозу с градом, в наш самолет даже врезались птицы. Вот тогда я начала испытывать сильный страх перед полетами, дело доходило до панических атак.

На протяжении трех лет я летала со слезами. Из этого положения мне помог выйти мой муж. Он объяснил мне, что судьба у каждого своя и предугадать то, что с нами произойдет завтра не может никто.

Жизнь вообще опасная штука. Нельзя каждый день бояться чего-то. Ведь жизнь и смерть они всегда рядом. Самое главное - жить искренне, честно, по-настоящему. Беречь друг друга и ценить сегодняшний день", - подчеркнула она.