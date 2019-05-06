Спасшийся из горящего самолета игрок "Что? Где? Когда?" рассказал о произошедшем

Капитан мурманской команды "Что? Где? Когда?" "Норманны" Михаил Савченко, который успел покинуть загоревшийся самолёт SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, попросил перестать травить людей, которые выбегали из самолёта с ручной кладью. Об этом он написал у себя в Instagram-аккаунте.
Савченко подчеркнул, что летел экономклассом и при эвакуации не брал с собой сумки, однако не осуждает за это других потерпевших. Вероятне всего, они действовали сами того не сознавая, а теперь переживают о произошедшем не меньше других, полагает очевидец. "Уверен, им и так очень тяжело сейчас. Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы. Не знаю, как работает психика в таких ситуациях, вопрос к экспертам. Возможно, многих просто переклинило, действовали на автомате", — предположил Михаил.
Друзья, сразу после этой ужасной трагедии очень сложно что-то комментировать, но несколько слов я все же хочу сказать. Во-первых, огромное спасибо экипажу, который всё сделал оперативно и чётко. Если бы не они, жертв было бы гораздо больше. Стюардессам, которые держались как могли, зная, насколько всё серьёзно. Во-вторых, спасибо наземным службам, пожарным, врачам - всем, кто помогал уже после приземления. Девушкам из МЧС, которые собирали контактную информацию для горячей линии. Следователям, которые делали свою работу максимально быстро и корректно. Психологам, которые работали с людьми, пережившими огромный стресс. В-третьих. Это, наверное, самое сложное и неоднозначное во всей этой ситуации. Я не знаю, что сказать про людей, которые выбегали с сумками. Бог им судья. Но очень хочу попросить не травить их, уверен, им и так очень тяжело сейчас. Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы. Не знаю, как работает психика в таких ситуациях, вопрос к экспертам. Возможно, многих просто переклинило, действовали на автомате. Не знаю. Это огромное горе для всех, кто потерял родных и близких людей. Это огромное горе для мурманчан. Это огромное горе для меня и остальных, кто чудом выжил. Обнимаю вас всех и скорблю с вами. P.S. Нет, я не тащил свои чемоданы. Нет, я не летел бизнесом. Нет, в тот момент, когда я снимал, вокруг меня не было людей, которым я мог бы помочь. Но поверьте, от этого ненамного легче.
Капитан "Норманнов" также поблагодарил экипаж, который, соглавно его словам, сработал оперативно и чётко, и всех помогавших уже после приземления. Ранее он опроверг слухи о том, что был ранен во время эвакуации из лайнера.
Фотогалерея: В Шереметьево при посадке загорелся самолет
Савченко — автор разлетевшегося по сети ролика, где видно, как пассажиры бегут из горящего лайнера с сумками в руках. Поведение пассажиров вызвало осуждение со стороны общественности.