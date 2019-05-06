Спасшийся из горящего самолета игрок "Что? Где? Когда?" рассказал о произошедшем

Савченко подчеркнул, что летел экономклассом и при эвакуации не брал с собой сумки, однако не осуждает за это других потерпевших. Вероятне всего, они действовали сами того не сознавая, а теперь переживают о произошедшем не меньше других, полагает очевидец. "Уверен, им и так очень тяжело сейчас. Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы. Не знаю, как работает психика в таких ситуациях, вопрос к экспертам. Возможно, многих просто переклинило, действовали на автомате", — предположил Михаил.