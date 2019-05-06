Стильный пёс в Instagram показывает мужчинам, как нужно одеваться
У кошки дизайнера Карла Лагерфельда Шупетт появился суровый конкурент. Это собака по имени Боди, наверное, самое стильное животное в Instagram.
Своя страница в соцсети у Боди появилась в 2015 году, а в поле зрения индустрии моды он попал двумя годами ранее, оказавшись в картотеке модельного агентства.
За время своей модельной карьеры он успел "поработать" с такими брендами, как Asos, Coach, Ted Baker, Salvatore Ferragamo, и другими. В 2014 году его хозяин рассказал о том, что собака зарабатывает примерно 15 тысяч долларов в месяц.
Как выяснилось, всё из-за того, что хозяева - Дэвид Фунг и Йена Ким - выпустили книгу советов для мужчин по современному городскому стилю, а для того, чтобы продвинуть её, придумали создать шуточный Instragram-аккаунт.
Сегодня у пса более 368 тысяч подписчиков и даже есть рекламные контракты с модными марками. Среди его клиентов, например, такие бренды, как Brook Brothers и Nike.
Стильные комплекты одежды у Боди есть на любой случай - начиная от свиданий и заканчивая зимней прогулкой.
Любимейший аксессуар стильного пса - это очки, солнцезащитные или с медицинской оправой, которыми он дополняет свои модные образы. Он действительно крут!
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