Пн, 6.05.2019
Самая грубая ошибка, которую допускают родители, заключается в том, что они сами начинают поиски ребенка и оповещают полицию об исчезновении своего отпрыска только с наступлением темноты. Сигита Пилдава, представитель Госполиции

Стильный пёс в Instagram показывает мужчинам, как нужно одеваться
ФОТО

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: instagram.com/mensweardog/

У кошки дизайнера Карла Лагерфельда Шупетт появился суровый конкурент. Это собака по имени Боди, наверное, самое стильное животное в Instagram.

Своя страница в соцсети у Боди появилась в 2015 году, а в поле зрения индустрии моды он попал двумя годами ранее, оказавшись в картотеке модельного агентства.  

За время своей модельной карьеры он успел "поработать" с такими брендами, как Asos, Coach, Ted Baker, Salvatore Ferragamo, и другими. В 2014 году его хозяин рассказал о том, что собака зарабатывает примерно 15 тысяч долларов в месяц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am I Ryan Gosling yet?

A post shared by Menswear Dog (@mensweardog) on

Как выяснилось, всё из-за того, что хозяева - Дэвид Фунг и Йена Ким - выпустили книгу советов для мужчин по современному городскому стилю, а для того, чтобы продвинуть её, придумали создать шуточный Instragram-аккаунт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donnie Barko ⚡️

A post shared by Menswear Dog (@mensweardog) on

Сегодня у пса более 368 тысяч подписчиков и даже есть рекламные контракты с модными марками. Среди его клиентов, например, такие бренды, как Brook Brothers и Nike.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The perfect Valentine date does not exi-

A post shared by Menswear Dog (@mensweardog) on

Стильные комплекты одежды у Боди есть на любой случай - начиная от свиданий и заканчивая зимней прогулкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🕶 Ruff Rider 🐾 Riding freestyle this weekend: Look 1 or Look 2?

A post shared by Menswear Dog (@mensweardog) on

Любимейший аксессуар стильного пса - это очки, солнцезащитные или с медицинской оправой, которыми он дополняет свои модные образы. Он действительно крут!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fashion boys be like Sunglasses: @celine Top: @urbanoutfitters Leather slingfront bag: custom

A post shared by Menswear Dog (@mensweardog) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ