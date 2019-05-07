Бьянка показала подписчикам "идеальное утро" без нижнего белья

Поклонники очень положительно отреагировали на такую откровенную фотографию и попросили певицу чаще делиться подобными снимками. Комментаторы не жалели искренних комплиментов для девушки.

"Очень круто, выкладывай больше таких фото", "Ты просто секси", "Красотка", "Приятно посмотреть", - писали под снимком.

Бьянка - была одной из первых, кто стал исполнять R&B в России. Начала карьеру в 2005 году после сотрудничества с проектом Серёга. В начале называла свой стиль "Русским народным R’n’B", основой которого является смесь американского уличного стиля с русской поп-музыкой и фолком с частушками.