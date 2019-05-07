"Все поднимем факушки!": Школьники и взрослые "оторвались" на концерте Little Big

В 19.00 часов у дверей зала стала образовываться очередь, которая продолжалась до улицы Чака.

ФОТО: Русский TVNET

В ней можно было разглядеть мамочек с маленькими детьми, молодых девушек и парней, семейные пары и оригинально одетых людей.

ФОТО: Русский TVNET

Особо выделялась эффектная блондинка, у которой на штанах были нарисованы единороги.

Некоторые люди, которые шли на концерт заранее приготовились: на многих были майки с логотипом группы, кто-то напевал знакомые песни, а кто-то явно был навеселе.

Отдельно стоит отметить количество дошколят и юных фанатов, которых без труда можно было заметить на этом мероприятии.

Такая любовь обусловлена популярностью видео под названием Skibidi, которое стало очень популярным во всем мире и на сайте Youtube только за неделю удостоилось 23 миллионов просмотров.

За час до начала сета Little Big на сцену вышел диджей и хорошо разогрел публику.

Играли ремиксы на Nirvana, а также композиции Prodigy, скучающий народ пустился в пляс, и вспомнил, что пришел на настоящий рейв.

В зале стало довольно плотно, особенно в нижней части зала. Люди начали кричать хором: "Little big, Little big!".

Когда вышли звезды, то радости зрителей не было предела.

ФОТО: Русский TVNET

Little Big ворвались как ураган, с безумием энергии на сцене и бесконечным потоком световых лучей.

Хорошо продуманные движения, синхронность светового шоу, динамичная и ритмичная музыка - все это заводило, даже если ты слышишь эти песни впервые.

Солисты Илья Прусикин (Ильич) и Софья Таюрская на протяжении всего концерта обращались к публике.

ФОТО: Русский TVNET

"Следующая композиция посвящается всем политикам", - сказал Илья Прусикин объявив песню Fucking Asshole и попросил поднять "факушки" (средний палец).

Весь зал раскачивался в такт песне и размахивал вытянутыми руками с поднятым средним пальцем. Хотелось сказать: "ну, а что вы хотели от "русских хулиганов"?".

Впрочем, "Русские хулиганы" тоже были! Илья объявил композицию Russian hooligans и попросил сделать "стену смерти". Народ охотно пустился в "старый добрый слэм"!

Видео: Слэм на концерте Little Big в Риге

Конечно, самым ожидаемым событием стало исполнение хита Skibidi, которого ждали все пришедшие.

Среди зрителей не было практически ни одного человека, который бы не повторял знаменитые движения.

В завершении вечера прозвучала долгожданная Faradenza.

Посетители пели хором вместе с артистами, аплодировали, кричали, визжали и складывали руки в виде сердечек, показываю любовь к исполнителям.

Рига проводила Little Big громко, жарко и с любовью. Это значит, что они обязательно вернутся.