"Все поднимем факушки!": Школьники и взрослые "оторвались" на концерте Little Big

Little Big в концертном зале Palladium (2019)

6 мая в концертном зале Palladium выступила танцевальная российская сенсация - провокационный коллектив Little Big. В Риге артисты исполнили не только Skibidi, но и остальные свои самые популярные хиты - Faradenza, Big Dick, Give me you money, Everyday I'm Drinking, Lolly Bomb, Fucking Asshole и многие другие.