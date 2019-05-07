Видео: Богомолов показал свою возлюбленную Собчак на отдыхе в Италии

"Всё прекрасно в этом видео", "Да, вот что значит режиссёр. У меня полное ощущение, что эта дама спускается по лестнице в 1920-1930. Сейчас в кадре появится Бунин, или Волошин, или... Хорошо, что она не оглянулась...", "Хочу вот так идти, а следом азглядом любимого мужчины, какое это чудо любовь, люди любите, это так ценно", "Пейзаж захватывает! И да, видно руку мастера. Конечно Италия", "Кадр из фильма "Раба любви"", - писали люди под видео.