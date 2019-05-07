Видео: Богомолов показал свою возлюбленную Собчак на отдыхе в Италии

Российская журналистка Ксения Собчак, после того, как передала сына Платона бывшему супругу Максиму Виторгану, отправилась на отдых в Италию вместе с режиссером Константином Богомоловым.
Пара уже не скрывает свои отношения и публикуют видеоролики из элитного ресторана Osteria Francescana, у которого три мишленовские звезды, а шеф-повара заведения Массимо Боттура считают волшебником.
Также известно, что пара отправилась в Рим, где остановилась в дизайнерском отеле.
Константин Богомолов разместил на своей Instagram-странице короткий ролик, где снял возлюбленную со спины, когда она спускается по лестнице. Поклонники пары мгновенно узнали Ксению Собчак.
Подписчики знаменитостей отметили, что эти короткие кадры сняты так, что напоминают фрагменты фильма "Раба любви".
"Всё прекрасно в этом видео", "Да, вот что значит режиссёр. У меня полное ощущение, что эта дама спускается по лестнице в 1920-1930. Сейчас в кадре появится Бунин, или Волошин, или... Хорошо, что она не оглянулась...", "Хочу вот так идти, а следом азглядом любимого мужчины, какое это чудо любовь, люди любите, это так ценно", "Пейзаж захватывает! И да, видно руку мастера. Конечно Италия", "Кадр из фильма "Раба любви"", - писали люди под видео.