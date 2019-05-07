"Это бесконечные поломки": Собчак призвала не летать Sukhoi Superjet и назвала причину

"Компании "Аэрофлот" был навязан государством контракт по покупке "СухогоСуперджета". В рыночных условиях никогда бы их покупать не стали. И заметьте, "Аэрофлот" не ставит их на стратегически важные направления никогда, так как - это бесконечные мелкие поломки и замены самолетов", - пояснила она.