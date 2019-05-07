"Это бесконечные поломки": Собчак призвала не летать Sukhoi Superjet и назвала причину

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram высказалась по поводу трагедии в Шереметьево, где 5 мая при посадке загорелся самолет. В результате авиакатастофы погиб 41 человек. Ксения Анатольевна отметила, что никогда нельзя летать на самолетах Sukhoi Superjet и объяснила, почему "Аэрофлот" их закупил.
Звезда отметила, что невозможно читать новости и смотреть фрагменты страшных видеокадров с места событий.
"Ужасная трагедия, сил всем тем, кто потерял вчера родных и близких. Невозможно смотреть эти видео и читать новости...", - написала она.
Собчак призвала людей никогда не летать данными самолетами. (орфография и пунктуация автора сохранены)
"И еще. Никогда не летайте Su superjet. Никогда. Люди, немного знакомые с тем, как одобрялся этот проект, давно знают, что нельзя. И вы знайте...", - подчеркнула Ксения.
Постскриптум журналистка объяснила, почему государственная авиакомпания была вынуждена заключить сделку о закупке этих самолетов.
"Компании "Аэрофлот" был навязан государством контракт по покупке "СухогоСуперджета". В рыночных условиях никогда бы их покупать не стали. И заметьте, "Аэрофлот" не ставит их на стратегически важные направления никогда, так как - это бесконечные мелкие поломки и замены самолетов", - пояснила она.
Ранее многие знаменитости высказались о трагедии в Шереметьево и поделились видео.