В клинике Стаса Пьехи умер человек

7 мая в наркологическом центре певца Стаса Пьехи умер человек. О причинах смерти не сообщается. Об этом пишет издание StarHit.ru.
Напомним, в клинике Пьехи проходят реабилитацию от наркомании и алкоголизма.
Клиника была открыта самим Стасом, ведь звезда неоднократно рассказывал, что сам страдал от наркозависимости, но благодаря родным смог справиться и вылечиться.
Центр Стаса Пьехи имел хорошую репутацию, но СМИ сообщили, что 7 мая в клинике скончался 42-летний мужчина.
Известно, что скорая помощь не успела приехать. Руководство центра от комментариев отказалось.
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