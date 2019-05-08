В клинике Стаса Пьехи умер человек

Напомним, в клинике Пьехи проходят реабилитацию от наркомании и алкоголизма.

Клиника была открыта самим Стасом, ведь звезда неоднократно рассказывал, что сам страдал от наркозависимости, но благодаря родным смог справиться и вылечиться.