"Крепостное право же отменили": Лобода возмутила поклонников своими манерами

Во время снятия видеоролика Лобода готовилась к выходу на сцену пятизвездочного отеля Rixos Sungate в Кемере. На видео слышны крики ожидающих певицу фанатов, певица же сидит на стуле и снимает свои ноги.



Тут в кадре появляется ассистент Лободы и можно увидеть, как он надевает на ноги исполнительницы босоножки на высокой шпильке, завязывает ремешки. Лобода в это время демонстрирует роскошные перстни на своих руках и кокетливо говорит:"Бегу-бегу".

Подписчики исполнительницы не смогли оставить данную публикацию своего идола без внимания. Большинство пользователей осудили Лободу, заявив, что поведение певицы перешло все границы.



"Почему самой не обуваться?", - написал один пользователь.



"Никогда не пишу негативных комментариев, даже, если мне что-то не нравится. Но это — как-то перебор, что сложно обувь самой застегнуть? Вы талантливая и успешная, но зачем из себя царицу делать", - спросила другая подписчица.

Некоторые провели параллель между поведением певицы и такой традицией прошлых веков как рабство.



"Я думал, крепостное право отменили", - подчеркнул юзер.



"У вас собственные рабы?", - задала вопрос одна девушка.

Один пользователь отметил, что Лободе стоит нанять второго ассистента.



"Нужен второй ассистент: один на правую ногу, другой — на левую!", - указал он.

Некоторые подчеркнули, что пост певицы вызывает странные ощущения. Одна девушка отметила, что ей непонятно что Лобода хотела показать своим видео — манию величия или звездную болезнь.



Напомним, ранее сообщалось, что Лобода попала в скандал связанный с организацией ее концертов в странах Балтии. Певица заявила, что организатор скрылся с ее гонораром.



Галерея: выступление Светланы Лободы в концертном зале Dzintari





Позже компания-устроитель опровергла слова звезды, а теперь стало известно, что и те, кто делал европейский тур, подали на артистку в суд.



Те, кто работал с Лободой обвиняют ее в высокомерии, надменности, звездной болезни и хамском поведении.