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  • "Крепостное право же отменили": Лобода возмутила поклонников своими манерами

"Крепостное право же отменили": Лобода возмутила поклонников своими манерами
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Светлана Лобода

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

После скандала с концертами в странах Балтии известная российская исполнительница Светлана Лобада отправилась с гастролями по курортам Турции. Певица уже прослыла достаточно высокомерной и нахальной, а теперь на Лободу обрушился очередной шквал критики. Исполнительница на своей странице в Instagram поделилась видео, на котором запечатлено, как певица обувается с чужой помощью.

Во время снятия видеоролика Лобода готовилась к выходу на сцену пятизвездочного отеля Rixos Sungate в Кемере. На видео слышны крики ожидающих певицу фанатов, певица же сидит на стуле и снимает свои ноги.
 

Тут в кадре появляется ассистент Лободы и можно увидеть, как он надевает на ноги исполнительницы босоножки на высокой шпильке, завязывает ремешки. Лобода в это время демонстрирует роскошные перстни на своих руках и кокетливо говорит:"Бегу-бегу".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on

Подписчики исполнительницы не смогли оставить данную публикацию своего идола без внимания. Большинство пользователей осудили Лободу, заявив, что поведение певицы перешло все границы.

"Почему самой не обуваться?", - написал один пользователь.

"Никогда не пишу негативных комментариев, даже, если мне что-то не нравится. Но это — как-то перебор, что сложно обувь самой застегнуть? Вы талантливая и успешная, но зачем из себя царицу делать", - спросила другая подписчица.

Некоторые провели параллель между поведением певицы и такой традицией прошлых веков как рабство.

"Я думал, крепостное право отменили", -  подчеркнул юзер.

"У вас собственные рабы?", - задала вопрос одна девушка.

Один пользователь отметил, что Лободе стоит нанять второго ассистента.

"Нужен второй ассистент: один на правую ногу, другой — на левую!", - указал он.

Некоторые подчеркнули, что пост певицы вызывает странные ощущения. Одна девушка отметила, что ей непонятно что Лобода хотела показать своим видео — манию величия или звездную болезнь.

Напомним, ранее сообщалось, что Лобода попала в скандал связанный с организацией ее концертов в странах Балтии. Певица заявила, что организатор скрылся с ее гонораром.

Галерея: выступление Светланы Лободы в концертном зале Dzintari



Позже компания-устроитель опровергла слова звезды, а теперь стало известно, что и те, кто делал европейский тур, подали на артистку в суд.

Те, кто работал с Лободой обвиняют ее в высокомерии, надменности, звездной болезни и хамском поведении. 

Организаторы жалуются, что 36-летняя артистка излишне капризна и избирательна.

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