Пн, 29.04.2019
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Организаторы тура Светланы Лободы подали на певицу в суд

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Светлана Лобода

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Популярная исполнительница Светлана Лобода недавно попала в скандал связанный с организацией ее концертов в странах Балтии. Певица заявила, что организатор скрылся с ее гонораром. Позже компания-устроитель опровергла слова звезды, а теперь стало известно, что и те, кто делали европейский тур подали на артистку в суд. Об этом пишет издание StarHit.ru

Те, кто работали с Лободой обвиняют ее в высокомерии, надменности, звездной болезни и хамском поведении. 

Организаторы жалуются, что 36-летняя артистка излишне капризна и избирательна.

Известно, что организаторы направили заявление в немецкий суд федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, города Дюссельдорф, для того, чтобы взыскать с исполнительницы сотни тысяч евро за нанесение вреда деловой репутации и финансовые потери. 

Издание пишет, что согласно информации от организаторов Лобода и ее директор Нателла Крапивина нарушали условия договора, нарушали оговоренное время выхода на сцену, могли потребовать другие автомобили. Из-за этого устроители были вынуждены неоднократно переплачивать. 

"По расписанию, к примеру, Лобода должна была выехать из отеля на площадку в 11 часов, а в реальности выходила только к двум. Концерты были задержаны на час и более, а когда мы говорили об ожидающих выступление зрителях, слышали только равнодушное: "Ничего, подождут"", - сообщили изданию в Berin Iglesias Art.

Организаторы подчеркнули, что они были вынуждены платить подрядчикам дополнительные деньги, поэтому компании был нанесен ущерб в десятки тысяч евро. Также Berin Iglesias Art упомянули об оскорблениях и порче их имиджа. 

"Так как мирно урегулировать конфликт не получилось, адекватной реакции не последовало ни от юристов, ни от менеджмента, мы приняли решение обратиться в суд, чтобы взыскать убытки", - пояснили в компании. 

Сообщается, что фирма должна была организовать летнее шоу Лободы в Монако, но отказалась работать со звездой. 

"Светлане была выплачена авансовая часть гонорара, которую нам пока не вернули.

Пока у звезды будет этот менеджмент, мы не намерены с ней связываться - внесли в блэк-лист. И, насколько я знаю, уже несколько промоутеров сделали то же самое", - подчеркнул руководитель компании Максим Берин.

*Издание сообщает, что выступление Светланы Лободы стоит от 50-70 тыс. евро.

Ранее Лобода не получила гонорар за концерт в Риге.

Галерея: Концерт Светланы Лободы в Дзинтари

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