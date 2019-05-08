Ложь и провокация? Фролов не требует денег с дочери покойной Юлии Началовой

Отмечается, что самым дорогостоящим имуществом Юлии Началовой были шикарные аппартаменты в элитном жилом комплексе, расположенном в центре российской столицы. В распоряжение "Комсомольской правды" попала расписка, согласно которой Началова продала половину своего жилья Фролову. Хоккеист заплатил певице 20 млн рублей (более 27 000 евро - прим.ред.). После кончины певицы квартира по наследству перешла ее дочери - 12-летней Вере.

У Фролова зарегистрированы права на имущество, однако, по его словам, он никогда их не предъявлял. Как указал сам хоккеист, после расставания с Началовой он жил отдельно и с бывшей гражданской женой не общался.

Между тем Началова в прошлом году подала на Фролова иск в суд. Певица утверждала, что хоккеист не заплатил ей денег, в то время как адвокаты спортсмена пытались доказать ложность обвинений.

После смерти Началовой ее родственники стали опасаться, что Фролов все же захочет "вернуть" себе принадлежающую ему по закону часть недвижимости.

То есть, если в суде будет доказано, что хоккеист на самом деле выплатил Юлии 20 млн рублей, ее семье придется либо вернуть Фролову уплаченную им сумму, либо сделать его совладельцем аппартаментов.



Как журналистам указал адвокат Фролова Антон Малинин, хоккеист никогда не треблвал денег с родственников певицы и, тем более, с ее дочери Веры.