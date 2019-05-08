Ложь и провокация? Фролов не требует денег с дочери покойной Юлии Началовой

С момента смерти российской певицы Юлии Началовой прошло уже почти два месяца, однако споры о наследстве артистки все не утихают. Как свидетельствует информация в распоряжении "Комсомольской правды", гражданский муж покойной, хоккеист Александр Фролов просит денег с дочери певицы - Веры Началовой.
Отмечается, что самым дорогостоящим имуществом Юлии Началовой были шикарные аппартаменты в элитном жилом комплексе, расположенном в центре российской столицы. В распоряжение "Комсомольской правды" попала расписка, согласно которой Началова продала половину своего жилья Фролову. Хоккеист заплатил певице 20 млн рублей (более 27 000 евро - прим.ред.). После кончины певицы квартира по наследству перешла ее дочери - 12-летней Вере.
У Фролова зарегистрированы права на имущество, однако, по его словам, он никогда их не предъявлял. Как указал сам хоккеист, после расставания с Началовой он жил отдельно и с бывшей гражданской женой не общался.
Между тем Началова в прошлом году подала на Фролова иск в суд. Певица утверждала, что хоккеист не заплатил ей денег, в то время как адвокаты спортсмена пытались доказать ложность обвинений.
После смерти Началовой ее родственники стали опасаться, что Фролов все же захочет "вернуть" себе принадлежающую ему по закону часть недвижимости.
То есть, если в суде будет доказано, что хоккеист на самом деле выплатил Юлии 20 млн рублей, ее семье придется либо вернуть Фролову уплаченную им сумму, либо сделать его совладельцем аппартаментов.
Как журналистам указал адвокат Фролова Антон Малинин, хоккеист никогда не треблвал денег с родственников певицы и, тем более, с ее дочери Веры.
"Информация о том, что Фролов требует денег с наследников певицы, в частности, с ее дочери Веры, не соответствуют действительности. Он никогда не обращался в суд с подобными претензиями. Единственный иск, который подал Александр, связан с требованием признать недействительным договор между Юлией и ''Весенними инвестициями''. Это дело никак не связано с какими-либо имущественными взысканиями в пользу Фролова с Юлии Началовой и, что особенно важно, с ее дочери Веры", - рассказал адвокат "Комсомольской правде".
Как сообщает Woman.ru, во вторник, 7 мая, суд официально постановил на некоторое время остановить рассмотрение дела о злополучной квартире из-за смерти Началовой. Оно не будет слушаться в суде до тех пор, пока не будет установлен правопреемник певицы.
Напомним, Началова скончалась 16 марта из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. После операции, которая была проведена на ноге, сердце Юлии не выдержало. Ей было 38 лет. От второго брака у Началовой осталась дочь Вера.