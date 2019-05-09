"Говорят гадости": Бузова в сторис ответила недоброжелателям

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова каждый день снимает происходящее с ней в Instagram-сторис. Звезда по просмотрам обошла даже американскую диву Ким Кардашян, а количество ее подписчиков превышает 15 миллионов человек.
Конечно, Ольге не избежать критики и злобных комментариев. Накануне девушка высказалась в сторис, что пока другие говорят о ней гадости, она продолжает работать.
"У меня смена локации... С одной гримерки в другую... И пока некоторые занимаются тем, что говорят про меня гадости, я занимаюсь любимой работой, которая приносит мне удовольствие. Зарабатываю с 14 лет, между прочим... И кайфую от всего того, чем я занимаюсь...", - сказала на видео звезда.
Днем ранее Бузова встретила с подругой Марией Погребняк на теплоходе-ресторане "Ласточка". Жена футболиста смутила Ольгу своими комментариями о ее внешности, отметив плюсы ее натуральной красоты.