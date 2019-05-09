Чт, 9.05.2019
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"Говорят гадости": Бузова в сторис ответила недоброжелателям

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Ольга Бузова

ФОТО: instagram.com/buzova86

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова каждый день снимает происходящее с ней в Instagram-сторис. Звезда по просмотрам обошла даже американскую диву Ким Кардашян, а количество ее подписчиков превышает 15 миллионов человек. 

Конечно, Ольге не избежать критики и злобных комментариев. Накануне девушка высказалась в сторис, что пока другие говорят о ней гадости, она продолжает  работать. 

"У меня смена локации... С одной гримерки в другую... И пока некоторые занимаются тем, что говорят про меня гадости, я занимаюсь любимой работой, которая приносит мне удовольствие. Зарабатываю с 14 лет, между прочим... И кайфую от всего того, чем я занимаюсь...", - сказала на видео звезда. 

Ольга Бузова

ФОТО: instagram.com/buzova86

Днем ранее Бузова встретила с подругой Марией Погребняк на теплоходе-ресторане "Ласточка". Жена футболиста смутила Ольгу своими комментариями о ее внешности, отметив плюсы ее натуральной красоты.

Ранее Ольга Бузова разочаровала фанатов новым образом.

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