"Говорят гадости": Бузова в сторис ответила недоброжелателям

"У меня смена локации... С одной гримерки в другую... И пока некоторые занимаются тем, что говорят про меня гадости, я занимаюсь любимой работой, которая приносит мне удовольствие. Зарабатываю с 14 лет, между прочим... И кайфую от всего того, чем я занимаюсь...", - сказала на видео звезда.