"Пуговка уже не та!": Актриса из "Папиных дочек" опубликовала смелое фото и дала откровенное интервью

Старшова объяснила ведущей, что серьезно увлечена фигурным катанием. Уже много лет она занимается в труппе театра танцев на льду "Алеко".



"Я начала заниматься с 3-х лет. Получается уже 14 лет... Это профессиональный спорт, однако это не совсем одиночное или парное катание... Мы катаемся коллективно, делаем постановки и ставим номера...", - рассказала Катя.

Актриса призналась, что на момент съемок она не просто еще и занималась фигурным катанием, она еще и посещала центр "Катюша", где занималась различными дисциплинами - народными и современными танцами, актерским мастерством, вокалом и т.п.

Чтобы Катя посещала фигурное катание охотно, ей дарили маленький подарочек после каждой тренировки. Теперь подарки не нужны, актриса очень любит фигурное катание.

Одновременно с этим она планирует учиться на факультете медицины в МГУ, но это еще не точно.

"Я еще думаю, что я могу поступить на факультет биоинженерии и биоинформатики, или биотехнологии", - рассказывает она.

Старшова объяснила, что она не хочет изучать актерское мастерство. Катя уверена, что можно играть в кино и не имея высшее актерское образование.

"В кино я, наверное, играть не буду. Мне хватило тех шести лет... Я думаю, что мне пока хватит... На данным момент нет такого желания... Меня напрягает, что это влияет на мою повседневную жизнь...", - пояснила она.

Катя призналась, что ей не нравится, что ее часто узнают. Не было момента, чтобы она кайфовала от того, что она известна.

"Я воспринимала это как должное и не кайфовала от этого", - объяснила Катя.

Часто она встречает людей, которые могут наброситься, тянуть за руку фотографироваться - это все вызывает у Кати страшный дискомфорт.

По словам Старшовой, она может быть бы и не против продолжить карьеру актрисы, но не хочет больше сниматься где-то с отсылкой на сериал.

"Важно, чтобы это было уже не комедийное кино, не сериал, но пока такого не предлагали. Возможно, если предложат, то я попробую", - сказала она.

Для нее важно, чтобы запоминали не актера, а персонажа. Съемки в сериале стали настоящей жизнью. Даже актера Андрея Леонова она на площадке называла "папой". Девушка призналась, что родной папа не обижался, хотя бывали и курьезы.

Катя рассказала, что ее фото в купальнике вызывают страшный ажиотаж. Ее снимки активно обсуждают в Сети. Это ее напрягает и беспокоится.

Старшова призналась, что состоит в отношениях с коллегой по театру.





11 мая на странице девушки в Instagram появилась смелая фотография, где Катя предстала в образе роковой блондинки. Подписчики артистки восторженно восприняли снимок.