Писатель объяснил, почему нельзя "вставать на колени" перед русским искусством

Ведущий Николай Солодников рассказал писателю про случай, когда ему одна из преподавателей сказала, что европейцы "стояли на коленях у русского искусства". Архангельскому эта формулировка фразы не понравилась.

"Я бы предпочел, чтобы говорили с радостью, а не с гордостью...и не предлагали никому "вставать на колени"... ", - пояснил он.

Он привел в пример русофила Жоржа Неву, который рассказывал как он учил у поэта Серебряного века Николая Носова русский язык.

"Он читал ученикам стихи русских классиков, а потом говорил: "Перед русским гением - на колени!". Они символически вставали на колени...", - вспоминает Александр Николаевич.

Он объяснил, что считает такой подход милым, но не совсем правильным.

"Мне кажется, что не надо ни перед русским, ни перед французским, ни перед еврейским, турецким или татарским искусством вставать на колени... А это очень важно!", - подчеркнул он.

По мнению Архангельского у слова "русский" никогда не будет нормальное звучание, пока русские будут требовать "встать на колени".

"И гордиться не надо, а надо радоваться... Русский должно стать прилагательным, а не существительным", - подытожил он.

Писатель указал, что нет "такого чувства гордости, которое не перерастало бы в гордыню".

"Она бывает двоякого рода. ... Что ты сделал для того, чтобы гордиться? Ты радуйся!

Вот есть русская культура, русская природа, русская жизнь, русская литература... Радуйся, что ты внутри этого языка, внутри этого пространства, внутри этой истории. Гордиться чем? Что ты сделал для этого?", - спросил он завершении своего ответа.