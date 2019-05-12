"Падение выглядело устрашающим": Серябкина получила повреждение на съемках

российская певица Ольга Серябкина (псевд. Molly). Широкой аудитории она известна благодаря участию в коллективе Макса Фадеева - Serebro. 4 апреля свет увидел дебютный сольный альбом девушки - "Косатка в небе". Недавно были начаты съемки нового клипа звезды, но певица случайно упала на площадке, ударилась головой и получила серьезное повреждение. Об этом пишет издание StarHit.ru.
Сообщается, что съемки пришлось остановить.
Представители звезды сообщают, что на данный момент все в порядке.
Здоровью певицы ничего не угрожает.
Артистка быстро пришла в себя и вернулась к работе, а кровавая ссадина на голове стала лишь дополнением к ее образу.
"Помощь врачей не понадобилась. Сейчас Ольга чувствует себя отлично, но в первые минуты мы очень опасались за ее здоровье, потому что падение выглядело весьма устрашающим", - цитирует представителей StarHit.ru.