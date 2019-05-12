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"Падение выглядело устрашающим": Серябкина получила повреждение на съемках

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Ольга Серябкина

ФОТО: https://www.instagram.com/serebro_official

российская певица Ольга Серябкина (псевд. Molly). Широкой аудитории она известна благодаря участию в коллективе Макса Фадеева - Serebro. 4 апреля свет увидел дебютный сольный альбом девушки - "Косатка в небе". Недавно были начаты съемки нового клипа звезды, но певица случайно упала на площадке, ударилась головой и получила серьезное повреждение. Об этом пишет издание StarHit.ru.

Сообщается, что съемки пришлось остановить. 

Представители звезды сообщают, что на данный момент все в порядке. 

Здоровью певицы ничего не угрожает.

Артистка быстро пришла в себя и вернулась к работе, а кровавая ссадина на голове стала лишь дополнением к ее образу.

"Помощь врачей не понадобилась. Сейчас Ольга чувствует себя отлично, но в первые минуты мы очень опасались за ее здоровье, потому что падение выглядело весьма устрашающим", - цитирует представителей StarHit.ru.

 Ранее сексуальная Ольга Серябкина показала аппетитные формы.

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