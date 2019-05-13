Экс-участница "Евровидения" откровенно высказалась о шансах Латвии в этом году

"Эта песня с своим настроением, которая создает очень интимное чувство. Песня прилипчивая и мелодия так часто повторяется, что в итоге прилипает, это очевидно.

Вопрос в том, как в этом огромном коктейли это ощутят, ведь бардак, который царит на месте проведения невероятно велик", - сказала Агнесе.

Она считает, что сейчас совершенно абсурдно ставить прогнозы про какое-либо место. Конечно, она желает представителям всего лучшего, ведь участие в таком конкурсе - это тяжелая задача.

"Важно самим понять, что и как там происходит. Мне кажется, что у них есть понимание, что они хотят на сцене - поэтому они отказались от костров и взрывов во время выступления", - считает Раковска.

Выступление Carousel она назвала интимным и лаконичным, похожим на номер Сальвадора Собрала, который победил в 2017 году.

"То , как у них пойдет - не может предсказать никто!

Со своей стороны могу сказать, что путешествие - это очень и очень большой стресс. Напряжение и волнение - этого там много. Главное справиться и выжить. Это конкурс - не надо портить себе впечатление. Достаточно просто смотреть и болеть за наших, чтобы у них получилось", - подытожила певица.

Напомним, 16 мая Латвии нужно будет побороться за выход в финал со Швейцарией, Швецией, Ирландией, Австрией, Молдовой, Румынией, Данией, Арменией, Албанией, Азербайджаном, Македонией, Норвегией, Россией, Нидерландами, Хорватией, Литвой и Мальтой.

Первый полуфинал состоится уже завтра, 14 мая в Тель-Авиве.

В этом году в конкурсе принимает участие 42 страны из которых 36 сразятся в двух полуфиналах. В большой финале уже находится пятерка лидеров - Франция, Германия, Италия, Испания, Израиль и Великобритания.