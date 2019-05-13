"Евровидение-2019": Знакомьтесь, все участники первого полуфинала!

В этом полуфинале нет артистов, которые букмекеры назвали бы лидерами конкурса, но есть предполагаемые аутсайдеры - Черногория, Беларусь, Грузия и Сан-Марино. Именно им в этом полуфинале пророчат невероятно низкие оценки. Напомним, Латвия, как и Россия выступит на конкурсе 16 мая.

Полный список участников первого полуфинала:

1. Кипр: Тамта - "Replay"

Тамта ФОТО: https://www.instagram.com/officialtamta/

Ранее Русский TVNET уже писал об этой певице.

2. Черногория: D-moll - Heaven



D-moll - это молодой коллектив из шести участников.

3. Финляндия: Darude feat. Sebastian Rejman - Look Away

Darude (наст.имя - Вилле Виртанен) - финский продюсер и DJ. Себастьян Рейман - финский певец, актер и телеведущий. Он является гитаристом и вокалистом группы The Giant Leap.

4. Польша: Тулия - Pali się

Tulia - это польский женский музыкальный коллектив, исполняющий фольклорную музыку, который основан в 2017 году. Состав: Иоанна Синкевич, Доминика Сепка, Патриция Новицкая и Тулия Бичак, в честь которой назван коллектив.

В октябре 2017 года группа записала и опубликовала фольклорную кавер-версию хита группы Depeche Mode - Enjoy the Silence.

5. Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл - Sebi

Это дуэт из Марибора, которы был образован в 2018 году. Выпущены синглы Valovi, Baloni и S teboi, а в феврале 2019 года вышел дебютный мини-альбом Štiri.

6. Чехия: Lake Malawi - Friend of a Friend

Ранее Русский TVNET писал уже об этой группе:

Lake Malawi ФОТО: https://www.instagram.com/lakemalawimusic/

8. Беларусь: Зена - Like I



Русский TVNET подробно рассказывал об этой исполнительнице:

Зена (ZENA) ФОТО: https://www.instagram.com/zena__official

9. Сербия: Невена Божович - "Круна"

Уже опытная сербская певица, которая представляла Сербию на "Детском Евровидении — 2007", участвовала в Евровидении в 2013 году (в составе группы Moje 3), участница шоу Prvi glas Srbije.

10. Бельгия: Элиот Вассамиллет - Wake UP

Eliot ФОТО: https://www.instagram.com/eliotmusicbe