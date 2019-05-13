Пн, 13.05.2019
В Питере очень много странных и своеобразных мест, и "Пурга" уверенно входит в тройку лидеров. Этот бар не про выпить, да закусить. "Пурга" - это атмосфера вечного праздника, граничащая с бредом и сюром. Фишка этого заведения в том, что здесь каждый день празднуют Новый Год! Русский TVNET

"Евровидение-2019": Знакомьтесь, все участники первого полуфинала!

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Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

Русский TVNET предлагает познакомиться со всеми участниками первого полуфинала конкурса "Евровидение", который пройдет 14 мая вечером в Тель-Авиве. Напомним, в первом полуфинале стартует 17 стран.

В этом полуфинале нет артистов, которые букмекеры назвали бы лидерами конкурса, но есть предполагаемые аутсайдеры - Черногория, Беларусь, Грузия и Сан-Марино. Именно им в этом полуфинале пророчат невероятно низкие оценки. Напомним, Латвия, как и Россия выступит на конкурсе 16 мая. 

Полный список участников первого полуфинала:

1. Кипр: Тамта -  "Replay"

Тамта

ФОТО: https://www.instagram.com/officialtamta/

Ранее Русский TVNET уже писал об этой певице.

 2. Черногория: D-moll - Heaven
 

D-moll - это молодой коллектив из шести участников. 

3. Финляндия: Darude feat. Sebastian Rejman - Look Away

Darude (наст.имя - Вилле Виртанен)  - финский продюсер и DJ. Себастьян Рейман  - финский певец, актер и телеведущий. Он является гитаристом и вокалистом группы The Giant Leap.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🇫🇮🌪🇪🇪 Those who know KNOW.

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4. Польша: Тулия - Pali się

Tulia - это польский женский музыкальный коллектив, исполняющий фольклорную музыку, который основан в 2017 году. Состав: Иоанна Синкевич, Доминика Сепка, Патриция Новицкая и Тулия Бичак, в честь которой назван коллектив.

В октябре 2017 года группа записала и опубликовала фольклорную кавер-версию хита группы Depeche Mode  - Enjoy the Silence.

5. Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл - Sebi

Это дуэт из Марибора, которы был образован в 2018 году. Выпущены синглы Valovi, Baloni и S teboi, а в феврале 2019 года вышел дебютный мини-альбом Štiri.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hug someone you love today 🌞

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6. Чехия: Lake Malawi - Friend of a Friend

Ранее Русский TVNET писал уже об этой группе:

Lake Malawi

ФОТО: https://www.instagram.com/lakemalawimusic/

 8. Беларусь: Зена - Like I

Русский TVNET подробно рассказывал об этой исполнительнице:

Зена (ZENA)

ФОТО: https://www.instagram.com/zena__official

9. Сербия: Невена Божович - "Круна" 

Уже опытная сербская певица, которая  представляла Сербию на "Детском Евровидении — 2007", участвовала в Евровидении в 2013 году (в составе группы Moje 3), участница шоу Prvi glas Srbije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💕 @nevenabozovicofficial

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10. Бельгия: Элиот Вассамиллет - Wake UP

Eliot

ФОТО: https://www.instagram.com/eliotmusicbe

11. Грузия: Oto Nemsadze - Sul tsin iare

12. Австралия: Кейт Миллер-Хейдке - Zero Gravity

Кейт Миллер-Хейдке

ФОТО: https://www.instagram.com/katemillerheidke

13. Исландия: Hatari - Hatrið mun sigra 

Hatari - это необычная сатирическая группаиз Рейкьявика, Исландия. Группа состоит из Клеменса Ханнигана, Маттиаса Харальдсона и Эйнара Стефансона. 

Сами музыканты себя называют -  "антикапиталистическая группа исполнителей технической производительности БДСМ" и утверждают, что основная цель группы — это снижение капитализма. 

14. Эстония: Виктор Крон - Storm

Виктор - певец и гитарист родом из Швеции. 

Начал заниматься музыкой с 15 лет. В 18 лет переехал в Лос-Анджелес и Нэшвилл, и начал писать песни с известными артистами, такими как Diane Warren, Desmond Child и Eric Brazilian. У Виктора вышла песня Jimmy Dean под его псевдонимом Vic Heart.

15. Португалия: Конан Осирис - Telemóveis

Необычный певец из Лиссабона. После премьеры песни Осирис вошел в топы Spotify и YouTube.

16. Греция: Катерина Дуска - Better Love

Греческая певица с канадскими корнями.

17. Сан-Марино: Серхат - Say Na Na Na

Серхат - это певец, продюсер и шоумен. Артисту 54 года. Свою карьеру начал в 1997 году с сингла из двух песен — Ruya и Ben Bir Daha. В 2008 году он записал песни совместно с Тамарой Гверцетели. На конкурс "Евровидение" он едет второй раз. 

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