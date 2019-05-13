Пн, 13.05.2019
Хотя РФ пока еще не успела внедрить передовой китайский опыт, в рейтинге свободы слова она занимает незавидное 149 место, из географически европейских стран обгоняя одну лишь Беларусь (153). Иван Пауков, комментатор TVNET

Фото: Группа "АлоэВера" ярко и весело открыла фестиваль Botānika

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

концерт "АлоэВера"

ФОТО: Пресс-фото/Дмитрий Шимановский

10 мая в камерном зале творческого квартала VEF ярко и танцевально прошло открытие нового фестиваля Botānika - проекта, призванного создавать мультикультурные традиции, формировать творческую позитивную среду и знакомить рижского зрителя с интересными проектами из мира музыки. 

Событие получилось действительно праздничным при активном участии музыкантов из культовой российской группы "АлоэВера".

концерт "АлоэВера"

ФОТО: Пресс-фото/Дмитрий Шимановский

А в прекрасную солистку и автора всех песен группы Веру Мусаелян в очередной раз влюбились все без исключения.

Концерт собрал несколько сотен поклонников группы, некоторые даже специально приехали из других городов России и Европы.

Русский TVNET также не смог обойти это танцевальное событие недели: 

"Спасибо PR LINIJA, мы получили невероятное удовольствие!".

концерт "АлоэВера"

ФОТО: Пресс-фото/Дмитрий Шимановский

Здесь были эмоции, драйв, легкость, свобода, ирония и очень много хороших стихов. Такие истории по душе рижской интеллектуальной публике. 

Но уже 23 мая в том же месте состоится концерт уникальной певицы из Санкт-Петербурга, автора песен, участницы известного французского проекта Nouvelle Vague - Жени Любич.

Это событие задумано как повествование с французских творческих подмостков.

Здесь будет Париж, стиль, изысканный вокал и яркая личность молодой женщины. 

О том как прошел концерт группы "АлоэВера" смотрите в фотоотчете:

Галерея: Концерт группы "АлоэВера"

Читать также

Актуально

НАВЕРХ