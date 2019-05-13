Фото: Группа "АлоэВера" ярко и весело открыла фестиваль Botānika

10 мая в камерном зале творческого квартала VEF ярко и танцевально прошло открытие нового фестиваля Botānika - проекта, призванного создавать мультикультурные традиции, формировать творческую позитивную среду и знакомить рижского зрителя с интересными проектами из мира музыки.
Событие получилось действительно праздничным при активном участии музыкантов из культовой российской группы "АлоэВера".
А в прекрасную солистку и автора всех песен группы Веру Мусаелян в очередной раз влюбились все без исключения.
Концерт собрал несколько сотен поклонников группы, некоторые даже специально приехали из других городов России и Европы.
Русский TVNET также не смог обойти это танцевальное событие недели:
"Спасибо PR LINIJA, мы получили невероятное удовольствие!".
Здесь были эмоции, драйв, легкость, свобода, ирония и очень много хороших стихов. Такие истории по душе рижской интеллектуальной публике.
Но уже 23 мая в том же месте состоится концерт уникальной певицы из Санкт-Петербурга, автора песен, участницы известного французского проекта Nouvelle Vague - Жени Любич.
Это событие задумано как повествование с французских творческих подмостков.
Здесь будет Париж, стиль, изысканный вокал и яркая личность молодой женщины.
О том как прошел концерт группы "АлоэВера" смотрите в фотоотчете:
Галерея: Концерт группы "АлоэВера"