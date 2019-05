"Ибица" отдыхает! Сеть взорвал скандальный 20-минутный клип Николая Баскова

Это не клип, это нечто😝 Кино и репортаж, производственная драма и индийский мюзикл, боевик и пастораль -- одним словом, вот оно, новое видео на песню #Караоке. Не только для поклонников, но и для всех наших хейтеров. История о том, как на съемочной площадке мы очень старались, и из этого получилось то, что получилось. А кто-нибудь догадался, что хотел сказать художник? Наверное, сложно будет посмеяться над нами больше, чем мы сами посмеялись над собой 😉 https://youtu.be/vcDsu10aKjw ССЫЛКА НА КЛИП В ПРОФИЛЕ 🔥 @fkirkorov @olesya_sudzilovskaya @yana_koshkina_official @prigozhin_iosif @malakhov007 @gvleps @dmitriy_malikov @marina_phedunkiv @shraybernik @tteymuraz @allbazz Музыка и слова - Сергей Мельник Режиссер-постановщик - Дима Литвиненко @litvinenkodima Генеральный продюсер Евгений Кузнецов ABC creative agency #караоке #клип #видеоклип #басков #киркоров #кошкина #пригожин #судзиловская #лепс #малахов #федункив #маликов #тания #шрайбер #базанов #baskov #karaoke

