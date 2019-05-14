"Ибица" отдыхает! Сеть взорвал скандальный 20-минутный клип Николая Баскова

"История о том, как на съемочной площадке мы очень старались, но из этого получилось то, что получилось. А кто-нибудь догадался, что хотел сказать художник? Наверное, сложно будет посмеяться над нами больше, чем мы сами посмеялись над собой", - подытожил он.