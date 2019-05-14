Вт, 14.05.2019
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  • "Ибица" отдыхает! Сеть взорвал скандальный 20-минутный клип Николая Баскова

"Ибица" отдыхает! Сеть взорвал скандальный 20-минутный клип Николая Баскова
Видео

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ФОТО: скриншот видео

12 мая российский популярный исполнитель Николай Басков выпустил новое видео на композицию "Караоке". Клип снят в духе юмористической истории и длится целых 20 минут. В съемках приняли участие звезды российского шоу-бизнеса: Яна Кошкина, Олеся Судзиловская, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Иосиф Пригожин, Марина Федункив и многие другие. 

"Это не клип, это нечто. Кино и репортаж, производственная драма и индийский мюзикл, боевик и пастораль - одним словом, вот оно, новое видео на песню "Караоке"", - написал на своей странице в Instagram Басков. 

Певец обратился не только к поклонникам, но и к злопыхателям.

"История о том, как на съемочной площадке мы очень старались, но из этого получилось то, что получилось. А кто-нибудь догадался, что хотел сказать художник? Наверное, сложно будет посмеяться над нами больше, чем мы сами посмеялись над собой", - подытожил он.

Стоит отметить, что на момент написания статьи ролик посмотрело свыше 1 миллиона человек. 

Ранее Сеть взорвал клип про "лихие 90-е" и шоу-бизнес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это не клип, это нечто😝 Кино и репортаж, производственная драма и индийский мюзикл, боевик и пастораль -- одним словом, вот оно, новое видео на песню #Караоке. Не только для поклонников, но и для всех наших хейтеров. История о том, как на съемочной площадке мы очень старались, и из этого получилось то, что получилось. А кто-нибудь догадался, что хотел сказать художник? Наверное, сложно будет посмеяться над нами больше, чем мы сами посмеялись над собой 😉 https://youtu.be/vcDsu10aKjw ССЫЛКА НА КЛИП В ПРОФИЛЕ 🔥 @fkirkorov @olesya_sudzilovskaya @yana_koshkina_official @prigozhin_iosif @malakhov007 @gvleps @dmitriy_malikov @marina_phedunkiv @shraybernik @tteymuraz @allbazz Музыка и слова - Сергей Мельник Режиссер-постановщик - Дима Литвиненко @litvinenkodima Генеральный продюсер Евгений Кузнецов ABC creative agency #караоке #клип #видеоклип #басков #киркоров #кошкина #пригожин #судзиловская #лепс #малахов #федункив #маликов #тания #шрайбер #базанов #baskov #karaoke

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