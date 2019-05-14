Вт, 14.05.2019
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Виктория Дайнеко накануне своего дня рождения оголила грудь на фото

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Виктория Дайнеко

ФОТО: https://www.instagram.com/victoriadaineko/

Российская певица Виктория Дайнеко 13 мая отметила 32-летие. Накануне своего дня рождения звезда решилась опубликовать смелое фото в образе Микки Мауса, которое восхитило подписчиков звезды. 

"Naughty Mickey", - подписала фото Виктория.

Поклонники артистки положительно отнеслись к снимку.

 

"До чего же горячая мышка", "Кайф", "Крутая", "Невероятно красивая", - писали восторженные фанаты. 

Виктория Дайнеко - российская певица и актриса. Стала победительницей на шоу "Фабрика звезд-5". На проекте она стала известной благодаря двум композициям - "Я буду лучше" и "Лейла". После успеха на "Фабрике" и неудачного романа с участником группы "Корни" появился хит "Я просто сразу от тебя уйду". В 2007 году вышел саундтрек к фильму в "В ожидании чуда" - "Фильм не о любви", который моментально стал хитом. В этом же году Вика выпустила совместную песню с фигуристом Алексеем Ягудиным. 

Ранее Виктория Дайнеко шокировала поклонников обнаженной фотографией.

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Naughty Mickey

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