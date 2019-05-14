Российский телеканал на похоронах Доренко взял "интервью" у певицы, которая умерла четыре года назад

СМИ сообщили, что российский телеканал "Звезда" на похоронах журналиста Сергея Доренко взял "интервью" у оперной певицы Елены Образцовой. Она якобы пришла на похороны журналиста и пообщалась с прессой. Напомним, сами похороны не состоялись, а Елена Васильевна умерла 12 января 2015 года. Об этом сообщает телеканал "Дождь".
Жесть!— Шаден (@ShadenFM) 13 мая 2019 г.
Елена Образцова умерла ещё в 2015 году! pic.twitter.com/uHkPp6wzWS
12 мая телеканал "Звезда" разместил статью "Образцова рассказала, на какие компромиссы шел Доренко в своей работе". В ней Елена Васильевна "отмечала", что Сергей Доренко никогда не шел на компромиссы, а в работе руководствовался только правдой.
Сейчас текст удален. Его невозможно обнаружить в поисковике, но появляется похожая статья о комментарии дочери Образцовой. Но и она не доступна по ссылке.
13 мая редакция "Звезды" извинилась за эту публикацию. Телеканал также сообщил, что провел служебное расследование, а все виновные наказаны.
Напомним, прощание с Сергеем Доренко было перенесено. Дочери затребовали судмедэкспертизу.