Российский телеканал на похоронах Доренко взял "интервью" у певицы, которая умерла четыре года назад

Жесть!



Елена Образцова умерла ещё в 2015 году! pic.twitter.com/uHkPp6wzWS — Шаден (@ShadenFM) 13 мая 2019 г.

12 мая телеканал "Звезда" разместил статью "Образцова рассказала, на какие компромиссы шел Доренко в своей работе". В ней Елена Васильевна "отмечала", что Сергей Доренко никогда не шел на компромиссы, а в работе руководствовался только правдой.

Сейчас текст удален. Его невозможно обнаружить в поисковике, но появляется похожая статья о комментарии дочери Образцовой. Но и она не доступна по ссылке.

ФОТО: скриншот Google.com

13 мая редакция "Звезды" извинилась за эту публикацию. Телеканал также сообщил, что провел служебное расследование, а все виновные наказаны.