Вт, 14.05.2019
Главный вывод в том, что власть не уважает нас всех. Поэтому лжет. И главное - власть обращается с нами так только и исключительно потому, что мы ей это позволяем. Сергей Доренко, журналист
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Российский телеканал на похоронах Доренко взял "интервью" у певицы, которая умерла четыре года назад

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ФОТО: скриншот видео/ https://www.instagram.com/e.v.obraztsova/ коллаж Русский TVNET

СМИ сообщили, что российский телеканал "Звезда" на похоронах журналиста Сергея Доренко взял "интервью" у оперной певицы Елены Образцовой. Она якобы пришла на похороны журналиста и пообщалась с прессой. Напомним, сами похороны не состоялись, а Елена Васильевна умерла 12 января 2015 года. Об этом сообщает телеканал "Дождь". 

12 мая телеканал "Звезда" разместил статью "Образцова рассказала, на какие компромиссы шел Доренко в своей работе". В ней Елена Васильевна "отмечала", что Сергей Доренко никогда не шел на компромиссы, а в работе руководствовался только правдой. 

Сейчас текст удален. Его невозможно обнаружить в поисковике, но появляется похожая статья о комментарии дочери Образцовой. Но и она не доступна по ссылке. 

ФОТО: скриншот Google.com

13 мая редакция "Звезды" извинилась за эту публикацию. Телеканал также сообщил, что провел служебное расследование, а все виновные наказаны. 

Напомним, прощание с Сергеем Доренко было перенесено. Дочери затребовали судмедэкспертизу.

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