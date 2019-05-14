Кому пророчат победу на "Евровидении-2019": списки возможных лидеров
Русский TVNET предлагает обзор прогнозов букмекеров на конкурсе "Евровидение" в этом году. Абсолютным лидеров считается певец из Нидерландов - Дункан Лоуренс (Duncan Laurence) и его песня Arcade.
В тройке победителей находится также Швеция и Франция. Высоко оцениваются шансы исполнителя Сергея Лазарева, который во второй раз представляет Россию.
В топ-10 могут войти Азербайджан, Италия, Мальта, Швейцария, Австралия и Исландия.
Участникам от Латвии - группе Carousel букмекеры пророчат лишь предпоследнее место.
Большой финал состоится 18 мая.
Галерея: Участники собрались на открытие конкурса "Евровидение"
Видео: Carousel - That night
Видео: Дункан Лоуренс (Duncan Laurence) - Arcade.