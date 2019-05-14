Вт, 14.05.2019
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Кому пророчат победу на "Евровидении-2019": списки возможных лидеров
У Латвии предпоследнее место

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Dankans Lorenss (Duncan Laurence)

ФОТО: REUTERS/EPA

Русский TVNET предлагает обзор прогнозов букмекеров на конкурсе "Евровидение" в этом году. Абсолютным лидеров считается певец из Нидерландов - Дункан Лоуренс (Duncan Laurence) и его песня Arcade.

В тройке победителей находится также Швеция и  Франция. Высоко оцениваются шансы исполнителя Сергея Лазарева, который во второй раз представляет Россию. 

В топ-10 могут войти Азербайджан, Италия, Мальта, Швейцария, Австралия и Исландия.

Участникам от Латвии - группе Carousel букмекеры пророчат лишь предпоследнее место. 

Большой финал состоится 18 мая. 

Ранее экс-участница "Евровидения" откровенно высказалась о шансах Латвии в этом году.

Галерея: Участники собрались на открытие конкурса "Евровидение"

Видео: Carousel - That night

Видео: Дункан Лоуренс (Duncan Laurence) - Arcade.

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