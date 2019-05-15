Шифрин рассказал о травле после появления у Дудя

"Даже за Люсю я не огребал в беспокойные годы своей юности столько, сколько дерьма огреб в безмятежные дни своей зрелости за Дудя", — признался артист. Под "Люсей" подразумевается один из своих популярнейших номеров, который принес артисту славу в СССР.

"Не берите в голову. Вы не пряник, чтобы всем нравиться. Берегите себя!", "Может быть, оно того стоило, что бы говорить о больном и поднимать этот вопрос. Ну и еще раз спасибо".

Фильм Дудя рассказывает о жизни в сталинских лагерях. Он был опубликован на Youtube канале 25 апреля. Одним из его участников был и Шифрин. Артист рассказал о том, как сложилась судьба его отца, проведшего на Колыме десятки лет. Согласно словам самого Шифрина, его отца посадили "ни за что". "Скромный бухгалтер, не состоявший ни в одной партии, в семье из 10 человек был старшим, работал с утра до ночи. 19 августа 1938 года постучали, а он читал "Боги жаждут" Анатоля Франца, по слепому стечению обстоятельств, все началось в эту ночь. <...> Статья 58, шпионаж в пользу Польши, он слова по-польски не знал", — поделился историей своего отца и семьи Шифрин.