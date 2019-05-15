Шифрин рассказал о травле после появления у Дудя

Юморист Ефим Шифрин в своем Instagram-аккаунте пожаловался на травлю после выхода фильма Юрия Дудя "Колыма. Родина нашего страха". В фильме он рассказал о судьбе своего репрессированного отца.
"Даже за Люсю я не огребал в беспокойные годы своей юности столько, сколько дерьма огреб в безмятежные дни своей зрелости за Дудя", — признался артист. Под "Люсей" подразумевается один из своих популярнейших номеров, который принес артисту славу в СССР.
Большинство подписчиков артиста поддержали его в комментариях под фото:
"Не берите в голову. Вы не пряник, чтобы всем нравиться. Берегите себя!", "Может быть, оно того стоило, что бы говорить о больном и поднимать этот вопрос. Ну и еще раз спасибо".
Фильм Дудя рассказывает о жизни в сталинских лагерях. Он был опубликован на Youtube канале 25 апреля. Одним из его участников был и Шифрин. Артист рассказал о том, как сложилась судьба его отца, проведшего на Колыме десятки лет. Согласно словам самого Шифрина, его отца посадили "ни за что". "Скромный бухгалтер, не состоявший ни в одной партии, в семье из 10 человек был старшим, работал с утра до ночи. 19 августа 1938 года постучали, а он читал "Боги жаждут" Анатоля Франца, по слепому стечению обстоятельств, все началось в эту ночь. <...> Статья 58, шпионаж в пользу Польши, он слова по-польски не знал", — поделился историей своего отца и семьи Шифрин.
Фильм Дудя был раскритикован такими известными личностями, как писатель Захар Прилепин и видеоблогер Дмитрий Гоблин Пучков. Прилепин назвал фильм Дудя "поверхностным, не очень умным и банальным до тошноты", а Пучков в своей программе раскритиковал факты, которые были приведены Дудем.