Российский телеканал не успел вырезать из эфира поцелуи однополых пар

Как сообщает издание Lenta.ру, в России трансляцию осуществляет "Россия 1", но телеканал отказался от каких-либо комментариев.

Анонимный собеседник также сообщил СМИ, что трансляция конкурса идет через вещателя, и российский канал не имеет права что-то менять.

Кадр с поцелуем мужчин неоднократно попал в эфир 14 мая. Во время выступления экс-победительницы "Евровидения-1998" Даны International.

"Камера для поцелуев" была направлена в зал во время исполнения песни Just The Way You Are. Ведущие трансляции эфира в России не реагировали на происходящее.

*Напомним, Даны International - израильская певица-транссексуал, победившая на конкурсе в 1998 году с песней Diva.

Напомним, 16 мая Латвии нужно будет побороться за выход в финал со Швейцарией, Швецией, Ирландией, Австрией, Молдовой, Румынией, Данией, Арменией, Албанией, Азербайджаном, Македонией, Норвегией, Россией, Нидерландами, Хорватией, Литвой и Мальтой.

В этом году в конкурсе принимает участие 42 страны из которых 36 сразятся в двух полуфиналах.

В большой финале уже находится пятерка лидеров - Франция, Германия, Италия, Испания, Израиль и Великобритания, теперь к ним присоединились Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино и Словения.

Букмекеры пророчат победу Нидерландам.