Знакомьтесь, все участники второго полуфинала "Евровидения"!

16 мая в Тель-Авиве состоится второй полуфинал международного конкурса "Евровидение". За выход в большой финал будут бороться Латвии, Швейцарией, Швецией, Ирландией, Австрией, Молдовой, Румынией, Данией, Арменией, Албанией, Азербайджаном, Македонией, Норвегией, Россией, Нидерландами, Хорватией, Литвой и Мальтой.
Второй полуфинал состоится уже завтра, 16 мая в Тель-Авиве.
Во втором полуфинале выступит 18 стран.
Швейцария: Лука Хэнни (Luca Hänni) - She Got Me
Лука был выбран на закрытом отборе. Ему 24 года, но он не только певец и автор песен, но также и модель. Молодому человеку очень помогло то, что он вырос в музыкальной семье. С 5 лет играет на барабанах, фортепиано и гитаре.
Славу ему принесло участие в девятом сезоне шоу Deutschland Sucht Den Superstar в 2012 году, где он стал первым в истории проекта победителем родом не из Германии.
Его песни достигли вершин хит-парадов. В 2017 году он зачитывал баллы на "Евровидении" от Швейцарии.
Кроме музыки у Хэнни есть собственный журнал Stories. Он также занимается собственным дизайном одежды.
Швеция: Джон Лудвик (John Lundvik) - Too Late For Love
Джон родился в 1983 году в городе Векшё.
Но уже в 2017 году принял участие в Melodifestivalen, где и был выбран представлять страну на "Евровидении". Но тогда он занял лишь третье место.
Успех пришел к нему, когда он стал соавтором к песне When You Tell the World You're Mine, которую исполнили на свадьбе шведской кронпринцессы Виктории в 2010 году.
Но Джон не только музыкант, но он и спортсмен. Лудвик в прошлом занимался легкой атлетикой. Он был спринтером и завоевал восемь золотых медалей в национальных соревнованиях.
В 2016 году Лундвик был автором и исполнителем шведской песни для Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро – All About the Games.
Ирландия: Сара Мактернан (Sarah McTernan) - 22
Сара представляет страну рекордсменку по победам на "Евровидении". Ирландия побеждала на конкурсе 7 раз. Девушку также выбрали на закрытом национальном отборе.
Саре 25-лет, но у нее уже есть разнообразный опыт: она закончила курс медсестер, а потом стала изучать музыкальные технологии в Технологическом институте Лимерика, поработала в торговле и визажистом.
В 2015 году на шоу талантов The Voice of Ireland Сара заняла третье место.
Ранее девушка хотела принять участие в конкурсе от Сан-Марино.
Майкл Kили, Глава делегации Ирландии, уверен в победе Сары на конкурсе:
"Наша песня выделяется на фоне остальных, а значит мы не затеряемся... В прошлом году мы оказались в очень сильном полуфинале, и все говорили нам, что мы не выйдем в финал и что у нас будет много трудностей при голосовании... но мы без проблем вышли в финал. Я ничего не утверждаю, но думаю, что у Сары очень хорошие шансы на финал", - сказал Кили.
Австрия: PÆNDA - Limits
Ранее Русский TVNET подробно писал об этой певице:
Молдавия: Анна Одобеску (Anna Odobescu) - Stay
Вокальный и художественный талант Анны проявил себя еще, когда она была совсем ребенком. В детстве она потеряла отца и эта трагедия стала толчком для занятий музыкой.
Девушка окончила факультет эстрадно-джазового вокала приднестровского музыкального колледжа имени Антона Рубинштейна (Тирасполь) и факультет эстрадно-джазового вокала Академии музыки, театра и изобразительных искусств в Кишиневе. Она также выступала с джазовым оркестром имени Виктора Зеленского, а затем стала педагогом по вокалу в кишиневской школе искусств имени В. Полякова.
За спиной у артистки множество музыкальных конкурсов, а также национальных и международных наград.
В 2017 году она проходила кастинг на шоу "Голос" в России, а в прошлом году на национальном отборе на "Евровидение" заняла 5 место.
Муж Анны певец и композитор Александр Вдовиченко.
По словам певицы, в её конкурсной песне "Stay" есть сильный эмоциональный посыл, который может понравиться слушателю.
Латвия: Carousel - That Night
Группа Carousel была образованна в 2015 году, изначально она состояла из вокалистки Сабины Жуги и гитариста Марциса Василевскиса.
Изначально музыканты вдохновлялись музыкой исполняли кавер-версии любимых песен, но теперь же Carousel полноценно перешли на создание собственной оригинальной музыки. На данным момент, коллектив приступил к работе над дебютным альбомом.
Уникальный музыкальный стиль и высокое качество исполнение очаровывают не только латвийских, но и иностранных зрителей.
Румыния: Эстер Пиони (Ester Peony) - On A Sunday
Эстер Пиони изучает джаз восемь лет, она также рано начала заниматься фортепиано. Когда ей было 13, перешла на классическое пение и гитару.
В 2013 году она поступила на музыкальный факультет в Бухаресте, где вновь изучала джаз. С 2014 года Эстер сочиняет музыку для разных артистов.
Наибольшую популярность исполнительница получила именно в 2014 году, когда опубликовала каверы на известные композиции. Сейчас Эстер работает над своим дебютным альбомом.
Дания: Леонора (Leonora) - Love Is Forever
Девушке всего 20 лет, но она известна в Дании не только как певица, но и как фигуристка.
Леонора трижды выигрывала чемпионат Дании и участвовала в юношеском чемпионате мира и чемпионате Северной Европы по фигурному катанию.
В 15 лет она начала брать уроки вокала и обучаться игре на гитаре. Девушка сама сочиняла песни.
В песне Love is Forever есть строчки на четырех языках: английском, французском, датском, немецком и французском.
Армения: Srbuk - Walking Out
Ранее Русский TVNET подробно писал об участнице из Армении.
Албания: Йонида Маличи (Jonida Maliqi) - Ktheju tokës
Подробно об этой албанской певице здесь:
Азербайджан: Чингиз Мустафаев (Chingiz) - Truth
Русский TVNET уже делал отдельную статью о Чингизе Мустафаеве.
Норвегия: KEiiNO - Spirit In The Sky
KEiiNO - это коктейль из электронной поп-музыки и северным фолком, еще к этому добавляется йойк (традиционное песнопением саамов).
Трио в 2018 году образовано Томом Хьюго, который имеет массу наград и огромный опыт, саамским рэпером и исполнителем йойка Фредом Бульо, а также певицей Александрой Ротан.
Стоит отметить, что их конкурсная песня Spirit in the Sky просто "взорвала" норвежские музыкальные чарты.
Россия: Сергей Лазарев (Sergey Lazarev) - Scream
Сергей Лазарев - популярный российский исполнитель, актер, бывший участник группы Smash. Артист имеет большой сценический опыт, а также является обладателем многочисленных наград и премий.
В 2016 году певец представлял Россию на конкурсе "Евровидение", где занят третье место. Тогда он выступил с конкурсной песней You Are the Only One, над ней работала интернациональная команда (авторы музыки Дмитрис Контопулос и Филипп Киркоров, авторы текста Джон Баллард и Ральф Чарли).
В 2019 году Сергей решает вернуться на конкурс с песней, которая отличается от музыкального формата конкурса - Scream.
Нидерланды: Дункан Лоуренс (Duncan Laurence) - Arcade
Настоящее имя - Дункан де Мур.
"Когда мне было шестнадцать, я выиграл конкурс талантов и получил возможность записать свое первое демо. Моя страсть к музыке стала еще сильнее, и я решил поступить в рок-Академию. Это позволило мне побывать в Лондоне и Стокгольме. Я был глубоко впечатлен тем, как мои сверстники, и даже те, кто моложе меня, создавали отличную музыку. Тогда я осознал, что могу через музыку достучаться до большой аудитории и донести до неё свою историю", - рассказывал артист.
Композиция Arcade написана на основе личной трагедии, которая произошла в жизни Дункана.
Хорватия: Роко Блажевич (Roko) - The Dream
Ранее Русский TVNET писал про этого артиста:
Литва: Юрий Векленко (Jurij Veklenko) - Run With The Lions
Юрий Векленко приобрел популярность после участия в "Lithuania’s Got Talent", "The Voice of Lithuania" и победы в шоу "We Are One Blood".
Певец вырос в семье музыкантов и пел в церковном хоре.
Кроме занятий музыкой, Юрий работает в IТ-компании.
Мальта: Микела Паче (Michela) - Chameleon
Микеле всего 18 лет, но она уже прошла шоу X-Factor Malta, где покорила жюри и зрителей своим мощным голосом и запоминающимся тембром.
Сама девушка чувствует себя хорошо в любых музыкальных жанрах.
Микела также одержала верх на Лиге музыкальных талантов в Литве, попала в финал конкурса Baltic Voices. Исполнительница приняла участие в программе развития Ultimate Artist и смогла поработать с продюсером Рианны.
Северная Македония: Тамара Тодевска (Tamara Todevska) - Proud
Тамаре 33 года, она также была выбрана на закрытом внутреннем отборе. Она уже представляла Македонию на "Евровидении" в 2008 в составе вокального трио с песней "Let Me Love You", но Северная Македония тогда не вышлa в финал.
О свое возвращении на "Евровидение", певица заявила:
"Мне нужен был этот шанс. Шанс, где я могла бы показать себя и продемонстрировать все, чему я научилась за годы работы на музыкальной сцене. Снова выступить на Евровидении в качестве сольного артиста было одним из моих самых больших желаний".
Конкурсную песню Proud девушка посвятила своей дочери.
Конкурсный номер Тамаре поставят авторы номеров представителей Швеции Франса, Робина Бенгтссона и Санны Нильсен - Мари Форсман Рибергер и Тине Мэтулесси (создавала номер для Беларуси).
В этом году в конкурсе принимает участие 42 страны из которых 36 сразятся в двух полуфиналах. В большой финале уже находится пятерка лидеров - Франция, Германия, Италия, Испания, Израиль и Великобритания, а также финалисты первого полуфинала.
Букмекеры пророчат победу Нидерландам.
Галерея: Первый полуфинал конкурса "Евровидение-2019"