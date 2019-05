Знакомьтесь, все участники второго полуфинала "Евровидения"!

Стоит отметить, что их конкурсная песня Spirit in the Sky просто "взорвала" норвежские музыкальные чарты.

Россия: Сергей Лазарев (Sergey Lazarev) - Scream

Сергей Лазарев - популярный российский исполнитель, актер, бывший участник группы Smash. Артист имеет большой сценический опыт, а также является обладателем многочисленных наград и премий.

В 2016 году певец представлял Россию на конкурсе "Евровидение", где занят третье место. Тогда он выступил с конкурсной песней You Are the Only One, над ней работала интернациональная команда (авторы музыки Дмитрис Контопулос и Филипп Киркоров, авторы текста Джон Баллард и Ральф Чарли).

В 2019 году Сергей решает вернуться на конкурс с песней, которая отличается от музыкального формата конкурса - Scream.

Нидерланды: Дункан Лоуренс (Duncan Laurence) - Arcade

Настоящее имя - Дункан де Мур.

"Когда мне было шестнадцать, я выиграл конкурс талантов и получил возможность записать свое первое демо. Моя страсть к музыке стала еще сильнее, и я решил поступить в рок-Академию. Это позволило мне побывать в Лондоне и Стокгольме. Я был глубоко впечатлен тем, как мои сверстники, и даже те, кто моложе меня, создавали отличную музыку. Тогда я осознал, что могу через музыку достучаться до большой аудитории и донести до неё свою историю", - рассказывал артист.

Композиция Arcade написана на основе личной трагедии, которая произошла в жизни Дункана.

Хорватия: Роко Блажевич (Roko) - The Dream

Ранее Русский TVNET писал про этого артиста:

Литва: Юрий Векленко (Jurij Veklenko) - Run With The Lions

Юрий Векленко приобрел популярность после участия в "Lithuania’s Got Talent", "The Voice of Lithuania" и победы в шоу "We Are One Blood".

Певец вырос в семье музыкантов и пел в церковном хоре.

Кроме занятий музыкой, Юрий работает в IТ-компании.

Мальта: Микела Паче (Michela) - Chameleon

Микеле всего 18 лет, но она уже прошла шоу X-Factor Malta, где покорила жюри и зрителей своим мощным голосом и запоминающимся тембром.

Сама девушка чувствует себя хорошо в любых музыкальных жанрах.

Микела также одержала верх на Лиге музыкальных талантов в Литве, попала в финал конкурса Baltic Voices. Исполнительница приняла участие в программе развития Ultimate Artist и смогла поработать с продюсером Рианны.

Северная Македония: Тамара Тодевска (Tamara Todevska) - Proud

Тамаре 33 года, она также была выбрана на закрытом внутреннем отборе. Она уже представляла Македонию на "Евровидении" в 2008 в составе вокального трио с песней "Let Me Love You", но Северная Македония тогда не вышлa в финал.

О свое возвращении на "Евровидение", певица заявила:

"Мне нужен был этот шанс. Шанс, где я могла бы показать себя и продемонстрировать все, чему я научилась за годы работы на музыкальной сцене. Снова выступить на Евровидении в качестве сольного артиста было одним из моих самых больших желаний".

Конкурсную песню Proud девушка посвятила своей дочери.

Конкурсный номер Тамаре поставят авторы номеров представителей Швеции Франса, Робина Бенгтссона и Санны Нильсен - Мари Форсман Рибергер и Тине Мэтулесси (создавала номер для Беларуси).

В этом году в конкурсе принимает участие 42 страны из которых 36 сразятся в двух полуфиналах. В большой финале уже находится пятерка лидеров - Франция, Германия, Италия, Испания, Израиль и Великобритания, а также финалисты первого полуфинала.

Букмекеры пророчат победу Нидерландам.