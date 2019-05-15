Знакомьтесь, все участники второго полуфинала "Евровидения"!

Второй полуфинал состоится уже завтра, 16 мая в Тель-Авиве.

Во втором полуфинале выступит 18 стран.

Швейцария: Лука Хэнни (Luca Hänni) - She Got Me

Лука был выбран на закрытом отборе. Ему 24 года, но он не только певец и автор песен, но также и модель. Молодому человеку очень помогло то, что он вырос в музыкальной семье. С 5 лет играет на барабанах, фортепиано и гитаре.

Славу ему принесло участие в девятом сезоне шоу Deutschland Sucht Den Superstar в 2012 году, где он стал первым в истории проекта победителем родом не из Германии.

Его песни достигли вершин хит-парадов. В 2017 году он зачитывал баллы на "Евровидении" от Швейцарии.

Кроме музыки у Хэнни есть собственный журнал Stories. Он также занимается собственным дизайном одежды.

Швеция: Джон Лудвик (John Lundvik) - Too Late For Love

Джон родился в 1983 году в городе Векшё.

Но уже в 2017 году принял участие в Melodifestivalen, где и был выбран представлять страну на "Евровидении". Но тогда он занял лишь третье место.

Успех пришел к нему, когда он стал соавтором к песне When You Tell the World You're Mine, которую исполнили на свадьбе шведской кронпринцессы Виктории в 2010 году.

Но Джон не только музыкант, но он и спортсмен. Лудвик в прошлом занимался легкой атлетикой. Он был спринтером и завоевал восемь золотых медалей в национальных соревнованиях.

В 2016 году Лундвик был автором и исполнителем шведской песни для Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро – All About the Games.

Ирландия: Сара Мактернан (Sarah McTernan) - 22

Сара представляет страну рекордсменку по победам на "Евровидении". Ирландия побеждала на конкурсе 7 раз. Девушку также выбрали на закрытом национальном отборе.

Саре 25-лет, но у нее уже есть разнообразный опыт: она закончила курс медсестер, а потом стала изучать музыкальные технологии в Технологическом институте Лимерика, поработала в торговле и визажистом.

В 2015 году на шоу талантов The Voice of Ireland Сара заняла третье место.

Ранее девушка хотела принять участие в конкурсе от Сан-Марино.

Майкл Kили, Глава делегации Ирландии, уверен в победе Сары на конкурсе:

"Наша песня выделяется на фоне остальных, а значит мы не затеряемся... В прошлом году мы оказались в очень сильном полуфинале, и все говорили нам, что мы не выйдем в финал и что у нас будет много трудностей при голосовании... но мы без проблем вышли в финал. Я ничего не утверждаю, но думаю, что у Сары очень хорошие шансы на финал", - сказал Кили.

Австрия: PÆNDA - Limits

Ранее Русский TVNET подробно писал об этой певице:

Молдавия: Анна Одобеску (Anna Odobescu) - Stay