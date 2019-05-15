Чт, 16.05.2019
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Знакомьтесь, все участники второго полуфинала "Евровидения"!

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Джон Лудвик (John Lundvik)

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

16 мая в Тель-Авиве состоится второй полуфинал международного конкурса "Евровидение". За выход в большой финал будут бороться Латвии, Швейцарией, Швецией, Ирландией, Австрией, Молдовой, Румынией, Данией, Арменией, Албанией, Азербайджаном, Македонией, Норвегией, Россией, Нидерландами, Хорватией, Литвой и Мальтой. 

Второй полуфинал состоится уже завтра, 16 мая в Тель-Авиве.

Во втором полуфинале выступит 18 стран.

Швейцария: Лука Хэнни (Luca Hänni) - She Got Me

Лука был выбран на закрытом отборе. Ему 24 года, но он не только певец и автор песен, но также и модель. Молодому человеку очень помогло то, что он вырос в музыкальной семье. С 5 лет играет на барабанах, фортепиано и гитаре. 

Славу ему принесло участие в девятом сезоне шоу Deutschland Sucht Den Superstar в 2012 году, где он стал первым в истории проекта победителем родом не из Германии.

Его песни достигли вершин хит-парадов. В 2017 году он зачитывал баллы на "Евровидении" от Швейцарии. 

Кроме музыки у Хэнни есть собственный журнал Stories. Он также занимается собственным дизайном одежды.

Швеция: Джон Лудвик (John Lundvik) - Too Late For Love

Джон родился в 1983 году в городе Векшё.

Но уже в 2017 году принял участие в Melodifestivalen, где и был выбран представлять страну на "Евровидении". Но тогда он занял лишь третье место.

Успех пришел к нему, когда он стал соавтором к песне When You Tell the World You're Mine, которую исполнили на свадьбе шведской кронпринцессы Виктории в 2010 году.

Но Джон не только музыкант, но он и спортсмен. Лудвик в прошлом занимался легкой атлетикой. Он был спринтером и завоевал восемь золотых медалей в национальных соревнованиях.

В 2016 году Лундвик был автором и исполнителем шведской песни для Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро – All About the Games.

Ирландия: Сара Мактернан (Sarah McTernan) - 22

Сара представляет страну рекордсменку по победам на "Евровидении". Ирландия побеждала на конкурсе 7 раз. Девушку также выбрали на закрытом национальном отборе. 

Саре 25-лет, но у нее уже есть разнообразный опыт: она закончила курс медсестер, а потом стала изучать музыкальные технологии в Технологическом институте Лимерика, поработала в торговле и визажистом. 

В 2015 году на шоу талантов The Voice of Ireland Сара заняла третье место. 

Ранее девушка хотела принять участие в конкурсе от Сан-Марино. 

Майкл Kили, Глава делегации Ирландии, уверен в победе Сары на конкурсе:

"Наша песня выделяется на фоне остальных, а значит мы не затеряемся... В прошлом году мы оказались в очень сильном полуфинале, и все говорили нам, что мы не выйдем в финал и что у нас будет много трудностей при голосовании... но мы без проблем вышли в финал. Я ничего не утверждаю, но думаю, что у Сары очень хорошие шансы на финал", - сказал Кили.

Австрия: PÆNDA - Limits

Ранее Русский TVNET подробно писал об этой певице:

"Евровидение-2019": Знакомьтесь, Pænda - Австрия

Молдавия: Анна Одобеску (Anna Odobescu) - Stay

Вокальный и художественный талант Анны проявил себя еще, когда она была совсем ребенком. В детстве она потеряла отца и эта трагедия стала толчком для занятий музыкой.

Девушка окончила факультет эстрадно-джазового вокала приднестровского музыкального колледжа имени Антона Рубинштейна (Тирасполь) и факультет эстрадно-джазового вокала Академии музыки, театра и изобразительных искусств в Кишиневе. Она также выступала с джазовым оркестром имени Виктора Зеленского, а затем стала педагогом по вокалу в кишиневской школе искусств имени В. Полякова.

За спиной у артистки множество музыкальных конкурсов, а также национальных и международных наград.

В 2017 году она проходила кастинг на шоу "Голос" в России, а в прошлом году на национальном отборе на "Евровидение" заняла 5 место.

Муж Анны певец и композитор Александр Вдовиченко.

По словам певицы, в её конкурсной песне "Stay" есть сильный эмоциональный посыл, который может понравиться слушателю. 

Латвия: Carousel - That Night

Группа Carousel была образованна в 2015 году, изначально она состояла из вокалистки Сабины Жуги и гитариста Марциса Василевскиса. 

Изначально музыканты вдохновлялись музыкой исполняли кавер-версии любимых песен, но теперь же Carousel полноценно перешли на создание собственной оригинальной музыки. На данным момент, коллектив приступил к работе над дебютным альбомом. 

Уникальный музыкальный стиль и высокое качество исполнение очаровывают не только латвийских, но и иностранных зрителей. 

Румыния: Эстер Пиони (Ester Peony) - On A Sunday

Эстер Пиони изучает джаз восемь лет, она также рано начала заниматься фортепиано. Когда ей было 13, перешла на классическое пение и гитару.

В 2013 году она поступила на музыкальный факультет в Бухаресте, где вновь изучала джаз. С 2014 года Эстер сочиняет музыку для разных артистов.

Наибольшую популярность исполнительница получила именно в 2014 году, когда опубликовала каверы на известные композиции. Сейчас Эстер работает над своим дебютным альбомом. 

Дания: Леонора (Leonora) - Love Is Forever

Девушке всего 20 лет, но она известна в Дании не только как певица, но и как фигуристка.

Леонора трижды выигрывала чемпионат Дании и участвовала в юношеском чемпионате мира и чемпионате Северной Европы по фигурному катанию.

В 15 лет она начала брать уроки вокала и обучаться игре на гитаре. Девушка сама сочиняла песни.

В песне Love is Forever есть строчки на четырех языках: английском, французском, датском, немецком и французском.

Армения: Srbuk - Walking Out

Ранее Русский TVNET подробно писал об участнице из Армении.

"Евровидение-2019": Знакомьтесь, Srbuk - Армения

Албания: Йонида Маличи (Jonida Maliqi) - Ktheju tokës

Подробно об этой албанской певице здесь:

"Евровидение-2019": Знакомьтесь, Йонида Маличи - Албания

Азербайджан: Чингиз Мустафаев (Chingiz) - Truth

Русский TVNET уже делал отдельную статью о Чингизе Мустафаеве. 

"Евровидение-2019": Знакомьтесь, Чингиз Мустафаев - Азербайджан

Норвегия: KEiiNO - Spirit In The Sky

KEiiNO  - это коктейль из электронной поп-музыки и северным фолком, еще к этому добавляется йойк (традиционное песнопением саамов).

Трио в 2018 году образовано Томом Хьюго, который имеет массу наград и огромный опыт, саамским рэпером и исполнителем йойка Фредом Бульо, а также певицей Александрой Ротан.

Стоит отметить, что их конкурсная песня Spirit in the Sky просто "взорвала" норвежские музыкальные чарты.

Россия: Сергей Лазарев (Sergey Lazarev) - Scream

Сергей Лазарев  - популярный российский исполнитель, актер, бывший участник группы Smash. Артист имеет большой сценический опыт, а также является обладателем многочисленных наград и премий. 

В 2016 году певец представлял Россию на конкурсе "Евровидение", где занят третье место. Тогда он выступил с конкурсной песней You Are the Only One, над ней работала интернациональная команда (авторы музыки Дмитрис Контопулос и Филипп Киркоров, авторы текста Джон Баллард и Ральф Чарли).

В 2019 году Сергей решает вернуться на конкурс с песней, которая отличается от музыкального формата конкурса - Scream.

Нидерланды: Дункан Лоуренс (Duncan Laurence) - Arcade

Настоящее имя - Дункан де Мур. 

"Когда мне было шестнадцать, я выиграл конкурс талантов и получил возможность записать свое первое демо. Моя страсть к музыке стала еще сильнее, и я решил поступить в рок-Академию. Это позволило мне побывать в Лондоне и Стокгольме. Я был глубоко впечатлен тем, как мои сверстники, и даже те, кто моложе меня, создавали отличную музыку. Тогда я осознал, что могу через музыку достучаться до большой аудитории и донести до неё свою историю", - рассказывал артист. 

Композиция Arcade написана на основе личной трагедии, которая произошла в жизни Дункана. 

Хорватия: Роко Блажевич (Roko) - The Dream

Ранее Русский TVNET писал про этого артиста:

"Евровидение-2019": Знакомьтесь, Роко Блажевич - Хорватия

Литва: Юрий Векленко (Jurij Veklenko) - Run With The Lions

Юрий Векленко приобрел популярность после участия в "Lithuania’s Got Talent", "The Voice of Lithuania" и победы в шоу "We Are One Blood".

Певец вырос в семье музыкантов и пел в церковном хоре. 

Кроме занятий музыкой, Юрий работает в IТ-компании. 

Мальта: Микела Паче (Michela) - Chameleon

Микеле всего 18 лет, но она уже прошла шоу X-Factor Malta, где покорила жюри и зрителей своим мощным голосом и запоминающимся тембром.

Сама девушка чувствует себя хорошо в любых музыкальных жанрах. 

Микела также одержала верх на Лиге музыкальных талантов в Литве, попала в финал конкурса Baltic Voices. Исполнительница приняла участие в программе развития Ultimate Artist и смогла поработать с продюсером Рианны. 

Северная Македония: Тамара Тодевска (Tamara Todevska) - Proud

Тамаре 33 года, она также была выбрана на закрытом внутреннем отборе.  Она уже представляла Македонию на "Евровидении" в 2008 в составе вокального трио с песней "Let Me Love You", но Северная Македония тогда не вышлa в финал. 

О свое возвращении на "Евровидение", певица заявила:

"Мне нужен был этот шанс. Шанс, где я могла бы показать себя и продемонстрировать все, чему я научилась за годы работы на музыкальной сцене. Снова выступить на Евровидении в качестве сольного артиста было одним из моих самых больших желаний".

Конкурсную песню Proud девушка посвятила своей дочери. 

Конкурсный номер Тамаре поставят авторы номеров представителей Швеции Франса, Робина Бенгтссона и Санны Нильсен - Мари Форсман Рибергер и Тине Мэтулесси (создавала номер для Беларуси).

В этом году в конкурсе принимает участие 42 страны из которых 36 сразятся в двух полуфиналах. В большой финале уже находится пятерка лидеров - Франция, Германия, Италия, Испания, Израиль и Великобритания, а также финалисты первого полуфинала.

Букмекеры пророчат победу Нидерландам. 

Результаты первого полуфинала "Евровидение-2019" - Эстония и Беларусь в финале!

Галерея: Первый полуфинал конкурса "Евровидение-2019"

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