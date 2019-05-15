Как Пугачева и Кузьмин отдыхали и работали в разгар своего романа
Совсем недавно Игорь Николаев опубликовал в Instagram архивное видео, где запечатлены молодые Алла Пугачева и Владимир Кузьмин. Артист сообщил, что видео было снято в 1980-е годы в Германии.
Недавно появившийся ролик уже назвали бесценным. В кадре запечатлены артисты, уже ставшие символами российской сцены — Алла Пугачева, Игорь Николаев, Владимир Кузьмин. В видео они молоды и беззаботны, они смеются, выпивают вместе и шутят. Еще молодая Пугачева танцует, задирая юбку!
Время молодости и рок-н-ролла!)💥🎸... это где-то в Германии в 80-е!.. Ещё живой Руслан Горобец, мы с @alla_orfey и @v.kuzmin_official такие безбашенные, кстати, у Володи Кузьмина 31 мая большой Концерт в день рождения - не забудьте приехать в Кремль и поздравить!!! И я, конечно, там буду - всё-таки «Две Звезды»(музыка и стихи #игорьниколаев ) песенка знаковая!⭐️⭐️ #владимиркузьмин #руслангоробец #аллапугачева #государственныйкремлёвскийдворец
"Время молодости и рок-н-ролла! Это где-то в Германии в 1980-е... Еще живой Руслан Горобец", — гласит подпись Николаева к видео. Артист также обратил внимание, что 31 мая состоится концерт в честь дня рождения Владимира Кузьмина — артисту будет 64 года.