Как Пугачева и Кузьмин отдыхали и работали в разгар своего романа

Время молодости и рок-н-ролла!)💥🎸... это где-то в Германии в 80-е!.. Ещё живой Руслан Горобец, мы с @alla_orfey и @v.kuzmin_official такие безбашенные, кстати, у Володи Кузьмина 31 мая большой Концерт в день рождения - не забудьте приехать в Кремль и поздравить!!! И я, конечно, там буду - всё-таки «Две Звезды»(музыка и стихи #игорьниколаев ) песенка знаковая!⭐️⭐️ #владимиркузьмин #руслангоробец #аллапугачева #государственныйкремлёвскийдворец

A post shared by Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) on May 13, 2019 at 2:51am PDT