Как Пугачева и Кузьмин отдыхали и работали в разгар своего романа

Недавно появившийся ролик уже назвали бесценным. В кадре запечатлены артисты, уже ставшие символами российской сцены — Алла Пугачева, Игорь Николаев, Владимир Кузьмин. В видео они молоды и беззаботны, они смеются, выпивают вместе и шутят. Еще молодая Пугачева танцует, задирая юбку!

"Время молодости и рок-н-ролла! Это где-то в Германии в 1980-е... Еще живой Руслан Горобец", — гласит подпись Николаева к видео. Артист также обратил внимание, что 31 мая состоится концерт в честь дня рождения Владимира Кузьмина — артисту будет 64 года.