"Место, которое дарит освобождение". В Европе пустят с молотка райский остров

Почти одновременно с саммитом румынские медиа объявили, что один из островов Дунайской дельты, чья уникальная экосистема давно внесена в списки UNESCO World Heritage - выставлен на продажу.

Стартовая цена - 350 000 евро. Покупатель должен быть гражданином ЕС.

Хотя острова в Евросоюзе на продажу выставляют не так уж часто, новость, думаю, не покажется особо сенсационной для тех, кто никогда не видал Дунайской дельты. И не слыхал об ее красотах. Подозреваю, таких наберется немало.

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И точно знаю, что иные изъездившие Европу вдоль и поперек (как им кажется) ценители непотревоженной природы искренне убеждены, что песня Старого континента уже спета, и перевести дух от пролезшей в каждую щель цивилизации - или псевдоцивилизации - можно лишь в саваннах Кении, в джунглях Амазонки, да на не слишком пока что затоптанных островах в восточноазиатских водах.

Еще бы. Это убеждение охотно поддерживают сильно смахивающие на модные магазины экопродуктов "нишевые" европейские турагентства, специализирующиеся на "продвинутом" экотуризме. Ширпотреба вроде "Замков Луары" или "Классической Италии" там не предложат: банально.

В ассортименте - исключительно далекие экзотические края, куда одна дорога обходится в полторы-две тысячи. Но в клиентах недостатка нет, бизнес цветет и колосится.

Хотя не потому ли Дунайская дельта до сих пор остается самым девственным, самым неисследованным и непотревоженным цивилизацией уголком Старого континента, что даже "продвинутым" турагентствам связываться с ней хлопотно и неприбыльно? Вроде бы, все в высшей степени "эко": в межсезонье - мириады перелетных птиц, одних только их видов - более трехсот, а направлений их миграции весною шесть, а осенью пять. Протоки и топи кишат разнообразной, иногда вполне беспечно и нахально плещущейся рыбой. Которой в этом водном лабиринте 45 видов; немало осетровых, а самый крупный пойманный тут осетр был восьмиметровой длины. Не верите? - пожалуйте в местный трогательно полулюбительский Музее Дельты, где вам с гордостью покажут мумию этого гиганта.

Воздух пронзительно чист, загазованности - нуль: ведь дорог тоже нет никаких. Да и где им тут быть?

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Сообщение между бесчисленными островами и островками архипелага - исключительно лодками, в лучшем случае катерами. Но все это движение спонтанно, никаких расписаний нет; вместо них - архаичная зависимость местных жителей - в основном, рыбаков - от погоды, от сезона, от приливов и отливов, затопляющих одни малые островки и намывающих новые. Таким естественным путем территория дельты потихоньку прирастает за счет просторов Черного моря. Процесс этот растянут на десятилетия и века, но жизнь в этих местах невозмутимо течет так же, как двести-триста лет назад - от прилива до отлива. Ясно, что гостиничная инфраструктура - самая минимальная, и предложить комфортабельный ночлег туристам почти что негде.

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