Видео: Дочь Алсу спела вместе с финалистом шоу "Голос. Дети"

Юные артисты исполняют песню о любви.

Финалист Ержан Максим рассказывал журналистом, что хоть он и расстроился, что не победил, но общается с Микеллой. Даже после скандала, он о ней очень хорошо отзывался.

"Объявление победителя не повлияло на наше общение. Мы переписываемся", - цитирует мальчика "Комсомольская правда".

Ранее сообщалось, что Ержана пригласили в телешоу X-Factor в Англии.

"Да, у нас было такое предложение. Но мы вынуждены отказаться. В этом году так. У нас много работы и впереди концерты. К тому же Ержан пропустил много уроков, необходимо наверстывать", - ответила мама журналистам.

Она также рассказала, что Ержан пойдет на курсы английского.

Ранее якобы в СМИ были опубликованы результаты проверки финального голосования. Но руководство Первого канала и проверяющей компании IB-Group опровергло эту информацию. Известно, что результаты будут в конце этого месяца.