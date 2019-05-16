Чт, 16.05.2019
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Видео: Дочь Алсу спела вместе с финалистом шоу "Голос. Дети"

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ФОТО: скриншот видео

Победившая на проекте "Голос. Дети" дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова Микелла Абрамова спела вместе с финалистом шоу Ержаном Максимом. В Сеть попало из совместное видео. 

Юные артисты исполняют песню о любви. 

Финалист Ержан Максим рассказывал журналистом, что хоть он и расстроился, что не победил, но общается с Микеллой. Даже после скандала, он о ней очень хорошо отзывался. 

"Объявление победителя не повлияло на наше общение. Мы переписываемся", - цитирует мальчика "Комсомольская правда".

Ранее сообщалось, что Ержана пригласили в телешоу X-Factor в Англии.

"Да, у нас было такое предложение. Но мы вынуждены отказаться. В этом году так. У нас много работы и впереди концерты. К тому же Ержан пропустил много уроков, необходимо наверстывать", - ответила мама журналистам.

Она также рассказала, что Ержан пойдет на курсы английского. 

Ранее якобы в СМИ были опубликованы результаты проверки финального голосования. Но руководство Первого канала и проверяющей компании IB-Group опровергло эту информацию. Известно, что результаты будут в конце этого месяца. 

Напомним, победительницей конкурса стала 11-леняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. Результаты голосования в финале показались многим зрителям "аномальными". По этому поводу высказались ряд представителей шоу-бизнеса. В свою очередь, Алла Пугачева сделала щедрые подарки проигравшим детям, а актер Дмитрий Нагиев оценил возможность покинуть пост ведущего шоу. 

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