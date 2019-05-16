Видео: Дочь Алсу спела вместе с финалистом шоу "Голос. Дети"

Победившая на проекте "Голос. Дети" дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова Микелла Абрамова спела вместе с финалистом шоу Ержаном Максимом. В Сеть попало из совместное видео.
Юные артисты исполняют песню о любви.
Финалист Ержан Максим рассказывал журналистом, что хоть он и расстроился, что не победил, но общается с Микеллой. Даже после скандала, он о ней очень хорошо отзывался.
"Объявление победителя не повлияло на наше общение. Мы переписываемся", - цитирует мальчика "Комсомольская правда".
Ранее сообщалось, что Ержана пригласили в телешоу X-Factor в Англии.
"Да, у нас было такое предложение. Но мы вынуждены отказаться. В этом году так. У нас много работы и впереди концерты. К тому же Ержан пропустил много уроков, необходимо наверстывать", - ответила мама журналистам.
Она также рассказала, что Ержан пойдет на курсы английского.
Ранее якобы в СМИ были опубликованы результаты проверки финального голосования. Но руководство Первого канала и проверяющей компании IB-Group опровергло эту информацию. Известно, что результаты будут в конце этого месяца.
Напомним, победительницей конкурса стала 11-леняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. Результаты голосования в финале показались многим зрителям "аномальными". По этому поводу высказались ряд представителей шоу-бизнеса. В свою очередь, Алла Пугачева сделала щедрые подарки проигравшим детям, а актер Дмитрий Нагиев оценил возможность покинуть пост ведущего шоу.