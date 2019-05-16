"Евровидение-2019": Прогнозы букмекеров на сегодняшний вечер
Сегодня, 16 мая в Израиле пройдет второй полуфинал международного музыкального конкурса "Евровидение". Букмекеры назвали ряд стран, у которых есть наибольшие шансы пройти в финал. Об этом пишет Чемпионат.com
Аналитики компании БК "Фонбет" в лидеры вывели Дункана Лоуренса из Нидерландов (коэффициент 1.01), шведа Джона Лундвика (1.02), россиянина Сергея Лазарева (1.02), Chingiz из Азербайджана (1.04), представителя Швейцарии Луку Хэнни (1.05) и певицу с Мальты Микелу Паче (1.10).
К сожалению, букмекеры считают, что меньше всего шансов пройти в финал имеют Ирландия и Латвия.
Сделать ставку на ирландку Сару Мактерман можно с коэффициентом 7.00, а на группу Carousel за 7.90.
Но шансы пройти в финал есть и у норвежской группы KEiiNO (1.30), Тамары Тодевски из Северной Македонии (1.37) и армянской певицы Srbuk (1.57).
Сделать ставки на Леонору из Дании можно за 1.72. Вероятность прохода в финал Эстер Пеони из Румынии эксперты оценили коэффициентом 2.20. За 2.40 можно поставить на представительницу Албании Йониду Маличи, а за 2.95 на австрийку Pænda.
Шансы нашего соседа Юрийса Векленко из Литвы оценены коэффициентом 3.60.
Сделать ставку на Анну Одобеску из Молдовы можно с коэффициентом 4.00, а у хорватского певца Роко - 4.90.
Трансляция конкурса можно смотреть в 22.00 на канале LTV1.
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