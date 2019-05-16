Застрелила гуру, а потом и себя. ​Убийства из арбалета в Германии обрастают подробностями

Что обнаружила полиция

Напомним, одной из женщин, обнаруженных в номере гостиницы, было 30 лет, другой - 33.

Мужчина и 33-летняя женщина были найдены мертвыми в кровати, они держались за руки.

Мужчина был убит двумя выстрелами в голову и тремя выстрелами в грудь. Женщина скончалась от двух выстрелов - в голову и в грудь.

В свою очередь 30-летняя погибшая лежала перед двуспальной кроватью. Она была убита одной стрелой, которая попала между горлом и подбородком.

Позднее, при обыске квартиры, в которой проживала 30-летняя погибшая, были найдены тела еще двух женщин. Квартира находится в Виттингене, примерно в 650 километрах от Пассау.

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Что стало известно о погибших

Погибшим мужчиной оказался 53-летний Торстен В., который, вероятно, контролировал четырех женщин в качестве лидера секты, используя физическую силу и психологические манипуляции.

"Следователи подозревают, что все они были членами некоего сексуального круга с акцентом на средневековье. Возможно, Торстен В. был гуру группы", - сообщил телеканал RTL.

Отмечается, что Торстен В. владел магазином, в котором продавалось оружие и флаги в средневековом стиле, предлагались уроки по фехтованию на мечах. На витрине магазина стоял женский манекен в подтяжках, перевязанный веревками и цепями и залитый красной краской, пишет Корреспондент.net.

Полиция рассматривает это дело как "убийство с согласия и самоубийство", предполагая, что Фарина С. сначала застрелила пару, а потом и себя.

Бывший арендодатель рассказал изданию Bild, что Торстен В. часто кричал на лесбийскую пару, которая жила с ним, а женщины склоняли головы и вели себя как рабыни.

Появилась информация и о мертвых женщинах, обнаруженных в квартире Фарины С., в 650 км от Пассау в Виттингене.

Одна из них, 35-летняя учительница начальных классов Гертруда С., была партнершей Фарины С., вторая жертва - 19-летняя женщина, имя которой не называется.

Причина смерти неизвестна, сообщила полиция, добавив, что женщины были мертвы в течение нескольких дней, арбалеты или стрелы не были найдены, и не было никаких признаков борьбы.

Отмечается, что полиция нашла супружескую пару, которые считают, что одна из погибших - их 19-летняя дочь, которая, по их словам, попала под влияние Торстена В. и разорвала с ними контакт.

Родители рассказали, что девушка познакомилась с ним на уроках боевых искусств и быстро стала замкнутой и депрессивной.