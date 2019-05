В продажу поступили дополнительные билеты на концерт Эда Ширана

Следует подчеркнуть, что 12 июля границы концерта будут расширены до настоящего фестиваля, потому что еще перед Эдом Шираном выступит талантливый британский певец Джеймс Бэй (Hold Back the River, Let It Go, Scars, If You Ever Want To Be In Love, Best Fake Smile) и и шведская поп-сенсация Зара Ларссон (Symphony, Lush Life, Uncover, Never Forget You, Ain't My Fault, I Would Like, So Good, This One's for You, Ruin My Life).