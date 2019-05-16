В продажу поступили дополнительные билеты на концерт Эда Ширана

Из-за высокого спроса, организаторам мероприятия удалось убедить руководство артиста о возможности пустить на продажу ограниченное количество дополнительных билетов.

Таким образом, со 16 мая, www.bilesuserviss.lv будут доступны 1'000 билетов в зоне A (ближе к сцене) и 3'000 билетов в зоне B (немного дальше от сцены).

В то же время мы обращаем внимание на последнюю совместную работу Эда Ширана и Джастина Бибера I Don't Care, которая вышла 10 мая и в мгновении ока оказалась на вершине чартов всего мира.

Эд Ширан на концерте в Риге ФОТО: Reuters/ScanPix

Как известно, это не первое сотрудничество поп-артиста Бибера и музыканта-композитора Ширана. В 2016-ом хитом года в США стал Love Yourself - исполненный Джастином, а соченной вместе с Эдом. Также Ширан участвовал в создании композиции Cold Water Бибера и Major Laser.

В общей сложности у Эда Ширана и Джастина Бибера 77 песен, которые вошли в британскую Top 40, и I Don't Care несомненно присоединиться как 78-ая!

Эд Ширан - один из самых успешных музыкантов всех времен, чьи альбомы и особенно продажи концертов бьют один рекорд за другим. Perfect, Shape of You, Thinking Out Loud, Photograph, Happier, The A Team, Dive, Castle on the Hill, Don't, Galway Girl и другие его хиты стали любимы уже для миллионов слушателей. Свыше 4 миллионов зрителей посетили концерты актуального турне Divide, поэтому без преувеличения можно утверждать, что сегодня Ширан номер 1 в мировой музыкальной индустрии.

Следует подчеркнуть, что 12 июля границы концерта будут расширены до настоящего фестиваля, потому что еще перед Эдом Шираном выступит талантливый британский певец Джеймс Бэй (Hold Back the River, Let It Go, Scars, If You Ever Want To Be In Love, Best Fake Smile) и и шведская поп-сенсация Зара Ларссон (Symphony, Lush Life, Uncover, Never Forget You, Ain't My Fault, I Would Like, So Good, This One's for You, Ruin My Life).