"Пырнули человека, срезали флажок Латвии". Порзиньгис спас лиепайчан от банды

Если бы на месте происшествия был бы не Порзиньгис, то, возможно, без пульса лежал бы охранник, а не друг баскетболиста, к такому заключению пришли лиепайчане.

"Этот инцидент привлек внимание к системе в целом. В данном случае группировка Каросты на улице ждала охранника, чтобы с ним поквитаться", - рассказал Бутанс.

"Лично я не знаком с этим человеком, но в городе говорят, что он он в прошлом году в баре на пляже зарезал мужчину", - добавил предприниматель.

Он также припомнил случай из личного опыта, связанный с этой криминальной группировкой.

"У машины одного из посетителей моего кафе отрезали антенну с флажком Латвии. Когда он обратился к людям, которые, по его мнению, это сделали, на него напали трое с ножом", - припомнил Бутанс, которому пришлось вмешаться в инцидент до прибытия полиции.

Спустя два месяца пришло письмо о том, что дело закрыли, к тому же виновные оказались ненаказанными.

Отмечается, что в полиции пояснили, что дело о ножевых ранениях на пляже в баре передано в прокуратуру. Полиция не раскрывает, является ли нападавший в том конфликте тем же человеком, который теперь связан с дракой Порзиньгиса, так как ведется уголовное дело.