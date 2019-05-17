Пт, 17.05.2019
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Огласили завещание Булдакова: для наследников это неожиданный поворот
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Алексей Булдаков

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Ранее сообщалось, что 3 апреля в Улан-Баторе ушел из жизни советский и российский артист Алексей Булдаков. Теперь стало известно, кому достанется наследство. Об этом на программе Андрея Малахова "Прямой эфир" сообщила вдова Булдакова Людмила.

Женщина считает, что Алексей Иванович специально указал в завещании ее имя. Она также призналась, что внебрачный сын Иван не получил наследства. 

"На Алексея были записаны квартира, дачный дом, машина. Теперь это принадлежит мне, по логике и по закону. Ване он ничего не завещал. Я хотела оформить на Ивана квартиру, но если тот решит ее продать, я останусь без московской прописки, так что я не могу это сделать", - объяснила она. 

Сын Алексея Булдакова постоянно проживает на Мальте. 
 
Людмила Булдакова призналась, что они указывали в завещании друг друга. Никто из них не думал, что им придется так скоро воспользоваться. Супруга актера думала, что она умрет раньше.

"Я ему сказала, мол, если я первой умру - все мое достанется ему", - сказала она.  

Теперь Людмила Андреевна учится жить одна. Она также была вынуждена обратиться к психологам за помощью. Женщина призналась, что у нее даже начались галлюцинации. 

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