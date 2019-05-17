Огласили завещание Булдакова: для наследников это неожиданный поворот

Женщина считает, что Алексей Иванович специально указал в завещании ее имя. Она также призналась, что внебрачный сын Иван не получил наследства.

"На Алексея были записаны квартира, дачный дом, машина. Теперь это принадлежит мне, по логике и по закону. Ване он ничего не завещал. Я хотела оформить на Ивана квартиру, но если тот решит ее продать, я останусь без московской прописки, так что я не могу это сделать", - объяснила она.