Огласили завещание Булдакова: для наследников это неожиданный поворот
Ранее сообщалось, что 3 апреля в Улан-Баторе ушел из жизни советский и российский артист Алексей Булдаков. Теперь стало известно, кому достанется наследство. Об этом на программе Андрея Малахова "Прямой эфир" сообщила вдова Булдакова Людмила.
Женщина считает, что Алексей Иванович специально указал в завещании ее имя. Она также призналась, что внебрачный сын Иван не получил наследства.
"На Алексея были записаны квартира, дачный дом, машина. Теперь это принадлежит мне, по логике и по закону. Ване он ничего не завещал. Я хотела оформить на Ивана квартиру, но если тот решит ее продать, я останусь без московской прописки, так что я не могу это сделать", - объяснила она.
"Я ему сказала, мол, если я первой умру - все мое достанется ему", - сказала она.
Теперь Людмила Андреевна учится жить одна. Она также была вынуждена обратиться к психологам за помощью. Женщина призналась, что у нее даже начались галлюцинации.