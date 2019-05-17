Пт, 17.05.2019
Думаю, если взять игру "Даугавпилса" и "Валмиеры" и перенести её на хороший стадион, с хорошими камерами и посадить туда пару тысяч болельщиков, то это будет выглядеть большим футболом. Тогда и футболисты побегут быстрее, чем они могут. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Каннский фестиваль 2019: список фильмов и состав жюри

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ФОТО: SIPA/Scanpix

Каннский кинофестиваль - это одно из самых интересных событий в киноиндустрии. Русский TVNET подготовил подробный список фильмов, которые показывают в этом году. 

 

Список фильмов в основной программе 

В основной конкурс вошел 21 фильм, причём в последний момент дирекция фестиваля добавила долгожданную картину Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Вот как выглядит полный список участников основной программы, которые будут бороться за Золотую пальмовую ветвь:

"Мёртвые живые мертвецы", режиссёр Джима Джармуша открывал фестиваль. 

В основном конкурсе представлены:

  1. "Боль и слава", режиссёр Педро Альмодовар
  2. "Малыш Джо", Джессика Хауснер
  3. "Маттиас и Максим", Ксавье Долан
  4. "Молодой Ахмед", братья Дарденн
  5. "Озеро диких гусей", Дяо Инань
  6. "Отверженные", Ладж Ли
  7. "Паразиты", Пон Джун-хо
  8. "Портрет молодой дамы в огне", Селин Скьямма
  9. "Вас не было дома", Кен Лоуч
  10. "Сибил", Жюстин Трие
  11. "Фрэнки", Айра Сакс
  12. "Тайная жизнь", Терренс Малик
  13. "Атлантика", Мати Диоп
  14. "Ночной ястреб", Клебер Мендоса Фильо и Хулиано Дорнеллес
  15. "Должно быть, это рай", Элиа Сулейман
  16. "Свистуны", Корнелиу Порумбою
  17. "Боже мой!", Арно Деплешен
  18. "Предатель", Марко Белоккьо
  19. "Однажды в Голливуде", Квентин Тарантино
  20. "Мектуб, моя любовь 2", Абделатиф Кешиш

Вне конкурса:

  1. "Лучшие годы жизни", Клод Лелюш
  2. "Рокетмен", Декстер Флетчер
  3. "Слишком стар, чтобы умирать молодым", Николас Виндинг Рёфн
  4. "Диего Марадона", Азиф Кападиа
  5. La belle epoque, Николя Бедос

Специальный показ:

  1. Share, Пиппа Бьянко
  2. For Sama, Ваад Аль-Катеб и Эдвард Уоттс
  3. Family Romance, LLC, Вернер Херцог
  4. "Томмасо", Абель Феррара
  5. "Пусть будет закон", Хуан Соланас
  6. "Знать, что ты жива", Ален Кавалье
  7. Chicuarotes, Гаэль Гарсиа Берналь
  8. "Кордильеры снов", Патрисио Гусман
  9. "Лед в огне", Лейла Коннерс
  10. "5Б", Дэн Краусс, Пол Хаггис

Программа "Особый взгляд":

  1. "Адам", Марьям Тузани
  2. "Бык", Энни Силверстайн
  3. "Дылда", Кантемир Балагов
  4. "Жанна д’Арк", Брюно Дюмон
  5. "Любовь моего брата", Монья Шокри
  6. "Комната 212", Кристоф Оноре
  7. "Ласточки Кабула", Забу Брайтман и Элеа Гобе Мевеллек
  8. "Невидимая жизнь", Карим Айнуз
  9. "Подъём", Майкл Ковино
  10. "Солнце, которое никогда не заходит", Оливер Лакс
  11. "Домой", Нариман Алиев
  12. "Свобода", Альберт Серра
  13. Papicha, Моня Меддур
  14. Port Authority, Даниэлль Лессовиц
  15. Summer of Changsha, Цзу Фэн
  16. Zhuo Ren Mi Mi Миди Зед
  17. "Невероятное нашествие медведей на Сицилию", Лоренцо Маттотти
  18. "Однажды в Трубчевске", Лариса Садилова

Полуночный показ:

"Бандит, полицейский и дьявол", режиссёр Ли Вон-тхэ

"Вечный свет", режиссёр Гаспар Ноэ

Фильм закрытия

"Особенные", Оливье Накаш и Эрик Толедано

Состав жюри

В жюри основного конкурса 72-го Каннского кинофестиваля под председательством режиссёра Алехандро Гонсалеса Иньярриту вошли:

  1. Эль Фаннинг (актриса, США)
  2. Маймуна Н’Диайе (актриса, режиссёр, Буркина-Фасо)
  3. Келли Райхардт (сценарист, режиссёр, США)
  4. Аличе Рорвахер (сценарист, режиссёр, Италия)
  5. Энки Билал (автор комиксов, режиссёр, Франция)
  6. Робен Кампийо (сценарист, режиссёр, монтажёр, Франция)
  7. Йоргос Лантимос (режиссёр, сценарист, продюсер, Греция)
  8. Павел Павликовский (режиссёр, сценарист, Польша)
     

Галерея: Открытие Каннского фестиваля 

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