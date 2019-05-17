Каннский фестиваль 2019: список фильмов и состав жюри

Каннский кинофестиваль - это одно из самых интересных событий в киноиндустрии. Русский TVNET подготовил подробный список фильмов, которые показывают в этом году.
Список фильмов в основной программе
В основной конкурс вошел 21 фильм, причём в последний момент дирекция фестиваля добавила долгожданную картину Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".
Вот как выглядит полный список участников основной программы, которые будут бороться за Золотую пальмовую ветвь:
"Мёртвые живые мертвецы", режиссёр Джима Джармуша открывал фестиваль.
В основном конкурсе представлены:
- "Боль и слава", режиссёр Педро Альмодовар
- "Малыш Джо", Джессика Хауснер
- "Маттиас и Максим", Ксавье Долан
- "Молодой Ахмед", братья Дарденн
- "Озеро диких гусей", Дяо Инань
- "Отверженные", Ладж Ли
- "Паразиты", Пон Джун-хо
- "Портрет молодой дамы в огне", Селин Скьямма
- "Вас не было дома", Кен Лоуч
- "Сибил", Жюстин Трие
- "Фрэнки", Айра Сакс
- "Тайная жизнь", Терренс Малик
- "Атлантика", Мати Диоп
- "Ночной ястреб", Клебер Мендоса Фильо и Хулиано Дорнеллес
- "Должно быть, это рай", Элиа Сулейман
- "Свистуны", Корнелиу Порумбою
- "Боже мой!", Арно Деплешен
- "Предатель", Марко Белоккьо
- "Однажды в Голливуде", Квентин Тарантино
- "Мектуб, моя любовь 2", Абделатиф Кешиш
Вне конкурса:
- "Лучшие годы жизни", Клод Лелюш
- "Рокетмен", Декстер Флетчер
- "Слишком стар, чтобы умирать молодым", Николас Виндинг Рёфн
- "Диего Марадона", Азиф Кападиа
- La belle epoque, Николя Бедос
Специальный показ:
- Share, Пиппа Бьянко
- For Sama, Ваад Аль-Катеб и Эдвард Уоттс
- Family Romance, LLC, Вернер Херцог
- "Томмасо", Абель Феррара
- "Пусть будет закон", Хуан Соланас
- "Знать, что ты жива", Ален Кавалье
- Chicuarotes, Гаэль Гарсиа Берналь
- "Кордильеры снов", Патрисио Гусман
- "Лед в огне", Лейла Коннерс
- "5Б", Дэн Краусс, Пол Хаггис
Программа "Особый взгляд":
- "Адам", Марьям Тузани
- "Бык", Энни Силверстайн
- "Дылда", Кантемир Балагов
- "Жанна д’Арк", Брюно Дюмон
- "Любовь моего брата", Монья Шокри
- "Комната 212", Кристоф Оноре
- "Ласточки Кабула", Забу Брайтман и Элеа Гобе Мевеллек
- "Невидимая жизнь", Карим Айнуз
- "Подъём", Майкл Ковино
- "Солнце, которое никогда не заходит", Оливер Лакс
- "Домой", Нариман Алиев
- "Свобода", Альберт Серра
- Papicha, Моня Меддур
- Port Authority, Даниэлль Лессовиц
- Summer of Changsha, Цзу Фэн
- Zhuo Ren Mi Mi Миди Зед
- "Невероятное нашествие медведей на Сицилию", Лоренцо Маттотти
- "Однажды в Трубчевске", Лариса Садилова
Полуночный показ:
"Бандит, полицейский и дьявол", режиссёр Ли Вон-тхэ
"Вечный свет", режиссёр Гаспар Ноэ
Фильм закрытия
"Особенные", Оливье Накаш и Эрик Толедано
Состав жюри
В жюри основного конкурса 72-го Каннского кинофестиваля под председательством режиссёра Алехандро Гонсалеса Иньярриту вошли:
- Эль Фаннинг (актриса, США)
- Маймуна Н’Диайе (актриса, режиссёр, Буркина-Фасо)
- Келли Райхардт (сценарист, режиссёр, США)
- Аличе Рорвахер (сценарист, режиссёр, Италия)
- Энки Билал (автор комиксов, режиссёр, Франция)
- Робен Кампийо (сценарист, режиссёр, монтажёр, Франция)
- Йоргос Лантимос (режиссёр, сценарист, продюсер, Греция)
- Павел Павликовский (режиссёр, сценарист, Польша)
Галерея: Открытие Каннского фестиваля