Сб, 18.05.2019
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Госконтроль: непринятие решения о конце приватизации увеличило бюджетные расходы

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Банкноты евро. Иллюстративное фото.

ФОТО: pexels.com

Длительное непринятие решения о завершении приватизации создало дополнительные расходы для государственного бюджета, отмечает Госконтроль в ревизионном заключении о достоверности отчетов Министерства экономики в 2018 году.

В ревизии о целесообразности и законности действий Агентства приватизации (АП) содержались важные рекомендации, в том числе системного характера, введение которых способствовало бы прогнозируемому и эффективному с точки зрения затрат завершению процесса приватизации.

С точки зрения Госконтроля, Минэкономики и АП предприняли действия, способствующие завершению приватизации и использования приватизационных сертификатов, но ранее данные рекомендации не введены.

Принятое в прошлом году правительством решение о завершении приватизации все еще находится на окончательном чтении в Сейме.

С точки зрения Госконтроля, длительное отсутствие решения о завершении приватизации привело к дополнительным расходам для государственного бюджета. Для выполнения функций АП в 2019 году требуется 900 000 евро, в 2020 году - 1,3 млн евро, в том числе на учет сертификатов и систему расчетов сертификатами дополнительно 381 000 евро в 2019 году и 471 000 евро в 2020 году.

Количество неиспользованных приватизационных сертификатов в конце 2018 года составляло 2,3 млн и по сравнению с 2014 годом уменьшилось только на 12%. Так как решения об окончании сроков приватизации не приняты, объем дополнительного финансирования из госбюджета не поддается прогнозам, отмечает Госконтроль.

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