Госконтроль: непринятие решения о конце приватизации увеличило бюджетные расходы

В ревизии о целесообразности и законности действий Агентства приватизации (АП) содержались важные рекомендации, в том числе системного характера, введение которых способствовало бы прогнозируемому и эффективному с точки зрения затрат завершению процесса приватизации.

С точки зрения Госконтроля, Минэкономики и АП предприняли действия, способствующие завершению приватизации и использования приватизационных сертификатов, но ранее данные рекомендации не введены.

Принятое в прошлом году правительством решение о завершении приватизации все еще находится на окончательном чтении в Сейме.

С точки зрения Госконтроля, длительное отсутствие решения о завершении приватизации привело к дополнительным расходам для государственного бюджета. Для выполнения функций АП в 2019 году требуется 900 000 евро, в 2020 году - 1,3 млн евро, в том числе на учет сертификатов и систему расчетов сертификатами дополнительно 381 000 евро в 2019 году и 471 000 евро в 2020 году.