Какие налоговые долги VID больше не станет взыскивать

В четверг, 15 мая, депутаты Сейма в первом чтении поддержали поправки, согласно которым Служба государственных доходов (VID) в дальнейшем не будет начинать процесс взыскания просроченных налоговых платежей, если сумма задолженности меньше, чем расходы VID на принятие решения о взыскании и начало самого процесса.
Речь идет также о затратах на осуществление первичных исполнительных действий. Расходы VID представляют собой фиксированную сумму, одинаковую для всех налогоплательщиков в процессе взыскания долга, независимо от размера конкретной задолженности.
По расчетам VID, за 11 месяцев 2023 года средние затраты на один процесс взыскания налоговой задолженности составили 38,67 евро. Время, затрачиваемое на принятие решения о взыскании и первичные исполнительные действия, составляет 2,5 часа, а стоимость одного часа работы - 15,47 евро.
Расходы рассчитаны по данным за 11 месяцев 2023 года, исходя из затрат на оплату труда и хозяйственные расходы, пропорционально числу сотрудников в Управлении по обеспечению уплаты налогов VID.
Общие расходы на процессы взыскания за 11 месяцев 2023 года составили 6 502 400,1 евро, а фактически отработанные часы - 420 432, что дает стоимость одного часа работы - 15,47 евро.
Согласно информации VID, на конец 2023 года налоговая задолженность до 15 евро имелась у 37 440 налогоплательщиков, что составляет 21,1% от общего числа должников. При этом такие долги в общей сумме задолженности, составляющей 536,96 миллиона евро, занимают всего 0,12 миллиона евро, или 0,02%.
В то же время Министерство финансов указывает, что у VID будет возможность оценивать ситуацию и выбирать наиболее эффективное решение с учетом принципов надлежащего управления, обеспечивая налогоплательщику понимание, распространяется ли на его просроченные налоговые платежи данное условие закона.
Одним из возможных решений может быть публикация на сайте VID информации о затратах, необходимых для принятия решения о взыскании просроченных налогов и начала самого процесса.
Минфин подчеркивает, что эти расходы не являются индивидуальными, то есть не рассчитываются для каждого отдельного случая, а одинаковы для всех.
Министерство финансов также подчеркивает, что в связи с тем, что в таможенной сфере установлен иной порог для взыскания задолженности по таможенной пошлине, нет необходимости отдельно закреплять это в норме закона, поскольку такое условие уже вытекает из закона.
В нем указано, что порядок взимания таможенной пошлины, само взимание и применение санкций регулируются также Таможенным законом и другими нормативными актами, регулирующими порядок в таможенной сфере.
Минфин также отмечает, что уже начатые процессы взыскания просроченных налоговых платежей, то есть те, которые начаты в отношении задолженности по налогам от 15,01 евро, будут продолжены и завершены даже после вступления в силу нормы права о повышении порога взыскания долга - независимо от оставшейся суммы задолженности.
Поправки предусматривают, что в отношении просроченных платежей по налогу на недвижимость взыскание не будет начато, если общая сумма долга не превышает 15 евро.
Таким образом, в отношении просроченного налога на недвижимость будет сохранен действующий в законе порог для взыскания задолженности.
Кроме того, поддержанные правительством поправки предусматривают, что по налогам, сборам и другим государственным обязательным платежам, подлежащим уплате на единый налоговый счет (за исключением таможенной пошлины), пеня за просрочку будет начисляться дважды в месяц - 1-го и 15-го числа каждого месяца.
В свою очередь, чтобы ограничить незарегистрированную хозяйственную деятельность, уклонение от уплаты налогов и другие нарушения, например, незаконную и неразрешенную торговлю товарами в интернете, законопроект включает норму, согласно которой Служба государственных доходов (VID) сможет не только отключить или приостановить доменное имя, но и ограничить доступ к доменному имени или IP-адресам на территории Латвии. Таким образом, как отмечает министерство, предложенное в законопроекте регулирование расширит возможности VID оперативно реагировать и принимать решения в отношении доменных имен, зарегистрированных за пределами Латвии.
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