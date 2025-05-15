Какие налоговые долги VID больше не станет взыскивать

Одним из возможных решений может быть публикация на сайте VID информации о затратах, необходимых для принятия решения о взыскании просроченных налогов и начала самого процесса.

Минфин подчеркивает, что эти расходы не являются индивидуальными, то есть не рассчитываются для каждого отдельного случая, а одинаковы для всех.

Министерство финансов также подчеркивает, что в связи с тем, что в таможенной сфере установлен иной порог для взыскания задолженности по таможенной пошлине, нет необходимости отдельно закреплять это в норме закона, поскольку такое условие уже вытекает из закона.

В нем указано, что порядок взимания таможенной пошлины, само взимание и применение санкций регулируются также Таможенным законом и другими нормативными актами, регулирующими порядок в таможенной сфере.

Минфин также отмечает, что уже начатые процессы взыскания просроченных налоговых платежей, то есть те, которые начаты в отношении задолженности по налогам от 15,01 евро, будут продолжены и завершены даже после вступления в силу нормы права о повышении порога взыскания долга - независимо от оставшейся суммы задолженности.

Поправки предусматривают, что в отношении просроченных платежей по налогу на недвижимость взыскание не будет начато, если общая сумма долга не превышает 15 евро.

Таким образом, в отношении просроченного налога на недвижимость будет сохранен действующий в законе порог для взыскания задолженности.

Кроме того, поддержанные правительством поправки предусматривают, что по налогам, сборам и другим государственным обязательным платежам, подлежащим уплате на единый налоговый счет (за исключением таможенной пошлины), пеня за просрочку будет начисляться дважды в месяц - 1-го и 15-го числа каждого месяца.

В свою очередь, чтобы ограничить незарегистрированную хозяйственную деятельность, уклонение от уплаты налогов и другие нарушения, например, незаконную и неразрешенную торговлю товарами в интернете, законопроект включает норму, согласно которой Служба государственных доходов (VID) сможет не только отключить или приостановить доменное имя, но и ограничить доступ к доменному имени или IP-адресам на территории Латвии. Таким образом, как отмечает министерство, предложенное в законопроекте регулирование расширит возможности VID оперативно реагировать и принимать решения в отношении доменных имен, зарегистрированных за пределами Латвии.