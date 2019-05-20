Ольга Бузова шокировала фанатов своими ногами в огромных синяках

Звезда на фотографии сидит в гримерке в халате и смотрит на свои ноги. При этом олени артистки в огромных синяках и ссадинах.

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Успех - это не случайность, как привыкли думать некоторые. Это огромная и тяжелая работа, упорство, трудоспособность, настойчивость, а иногда и боль. Но через эту боль, синяки и усталость я иду к своей новой цели. И это того стоит", - подписала она фото.

Снимок вызвал невероятную реакцию фанатов. Под публикацией они оставили свыше 5 тысяч комментариев. Большинство из них искренне переживали за состояние Ольги.

"Блин, как мне жалко твои колени !!!", "а что с коленями ???","Пускай быстрее заживут", "тебя надо носить на руках", "Ольга, что с вашими коленями?", - писали обеспокоенные подписчики.

Звезду также поддержала ее близкая подруга - Мария Погребняк: "Девочка моя, ничего просто так не даётся, ты у нас настоящая трудяга! Работаешь через боль и усталость, береги себя".

Кто-то из комментаторов предположил, что возможно подобные синяки у певицы появились из-за танцевальных тренировок. Напомним, последнее время артистка активно посещает занятие в танцевальной школе Todes.