Пн, 20.05.2019
У защиты и полузащиты совсем другие задачи на поле, чем у нападения. Мы больше всех из команды проводим время с мячом и цена ошибки гораздо выше. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Ольга Бузова шокировала фанатов своими ногами в огромных синяках

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: instagram.com/buzova86

Российская телеведущая, певица, актриса и блогер Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой можно разглядеть огромные синяки и ссадины на ее коленках. Такой снимок всерьез обеспокоил фанатов девушки. 

Звезда на фотографии сидит в гримерке в халате и смотрит на свои ноги. При этом олени артистки в огромных синяках и ссадинах.

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Успех - это не случайность, как привыкли думать некоторые. Это огромная и тяжелая работа, упорство, трудоспособность, настойчивость, а иногда и боль. Но через эту боль, синяки и усталость я иду к своей новой цели. И это того стоит", - подписала она фото. 

Снимок вызвал невероятную реакцию фанатов. Под публикацией они оставили свыше 5 тысяч комментариев. Большинство из них искренне переживали за состояние Ольги. 

"Блин, как мне жалко твои колени !!!", "а что с коленями ???","Пускай быстрее заживут", "тебя надо носить на руках", "Ольга, что с вашими коленями?", - писали обеспокоенные подписчики. 

Звезду также поддержала ее близкая подруга - Мария Погребняк: "Девочка моя, ничего просто так не даётся, ты у нас настоящая трудяга! Работаешь через боль и усталость, береги себя".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on

Кто-то из комментаторов предположил, что возможно подобные синяки у певицы появились из-за танцевальных тренировок. Напомним, последнее время артистка активно посещает занятие в танцевальной школе Todes.

Ранее Бузова представила новый клип

Читать также

Актуально

НАВЕРХ