Пн, 20.05.2019
Думаю, если взять игру "Даугавпилса" и "Валмиеры" и перенести её на хороший стадион, с хорошими камерами и посадить туда пару тысяч болельщиков, то это будет выглядеть большим футболом. Тогда и футболисты побегут быстрее, чем они могут. Владислав Габов, защитник команды Riga FC
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Европейский вещательный союз не обнаружил нарушений у победителя "Евровидения"
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Дункан Лоуренс

ФОТО: Reuters/ScanPix

Европейский вещательный союз (ЕВС) отказался пересматривать итоги финала "Евровидения-2019" и посчитал, что участник из Нидерландов Дункан Лоуренс ничего не нарушил. Об это пишет агенство ТАСС. 

Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман в разговоре со СМИ подчеркнул, что публикация песни Arcade, которая была сделана в 2017 году в соцсетях видеоролик песни Arcade, которую исполнил Лоуренс, "не дал ему преимущества" на конкурсе. Поэтому было принято решение о допуске песни на соревнование. 

"ЕВС был в курсе того, что исполненная в этом году Дунканом Лоуренсом, представлявшим Нидерланды, песня Arcade была опубликована на YouTube в 2017 году... ЕВС хотел бы пояснить, это не было официальным выпуском песни, и вплоть до последнего времени это увидели лишь несколько сотен зрителей, пока затем это не стало известно перед конкурсом", - цитирует Гудмана ТАСС.

Правила "Евровидения" о публикации песни, касались только коммерческого выпуска композиции, а это значит, что формально Лоуренс ничего не нарушил.

Таким образом, результаты "Евровидения" останутся прежними: Нидерланды на первом месте, рэпер Мухмуд из Италии на втором и Россия на третьем. 

Ранее сообщалось, что итоги конкурса "Евровидение-2019" могут отменить.


Галерея: Финал конкурса "Евровидение-2019"

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