Европейский вещательный союз не обнаружил нарушений у победителя "Евровидения"
Европейский вещательный союз (ЕВС) отказался пересматривать итоги финала "Евровидения-2019" и посчитал, что участник из Нидерландов Дункан Лоуренс ничего не нарушил. Об это пишет агенство ТАСС.
Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман в разговоре со СМИ подчеркнул, что публикация песни Arcade, которая была сделана в 2017 году в соцсетях видеоролик песни Arcade, которую исполнил Лоуренс, "не дал ему преимущества" на конкурсе. Поэтому было принято решение о допуске песни на соревнование.
"ЕВС был в курсе того, что исполненная в этом году Дунканом Лоуренсом, представлявшим Нидерланды, песня Arcade была опубликована на YouTube в 2017 году... ЕВС хотел бы пояснить, это не было официальным выпуском песни, и вплоть до последнего времени это увидели лишь несколько сотен зрителей, пока затем это не стало известно перед конкурсом", - цитирует Гудмана ТАСС.
Правила "Евровидения" о публикации песни, касались только коммерческого выпуска композиции, а это значит, что формально Лоуренс ничего не нарушил.
Таким образом, результаты "Евровидения" останутся прежними: Нидерланды на первом месте, рэпер Мухмуд из Италии на втором и Россия на третьем.
Ранее сообщалось, что итоги конкурса "Евровидение-2019" могут отменить.
Галерея: Финал конкурса "Евровидение-2019"