Европейский вещательный союз не обнаружил нарушений у победителя "Евровидения"

Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман в разговоре со СМИ подчеркнул, что публикация песни Arcade, которая была сделана в 2017 году в соцсетях видеоролик песни Arcade, которую исполнил Лоуренс, "не дал ему преимущества" на конкурсе. Поэтому было принято решение о допуске песни на соревнование.

"ЕВС был в курсе того, что исполненная в этом году Дунканом Лоуренсом, представлявшим Нидерланды, песня Arcade была опубликована на YouTube в 2017 году... ЕВС хотел бы пояснить, это не было официальным выпуском песни, и вплоть до последнего времени это увидели лишь несколько сотен зрителей, пока затем это не стало известно перед конкурсом", - цитирует Гудмана ТАСС.