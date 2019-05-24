Только с паспортом или можно с ID? Где мой участок? Как проголосовать на выборах в ЕП

Зачем мне это надо?

Обычно жители Латвии не слишком заинтересованы принимать участие в голосовании. И напрасно. Европарламент вместе с Советом ЕС принимает правовые акты, осуществляет надзор за всеми учреждениями ЕС, в том числе и за Европейской комиссией. Около 80% латвийских законов основаны на решениях ЕС.

Более подробно о функциях Европарламента и причинах участвовать в выборах мы рассказывали в статье:

Я могу голосовать?

Принять участие в выборах в Европарламент могут совершеннолетние граждане Латвии и пребывающие в Латвии граждане других стран-участниц Европейского Союза, внесенные в Регистр жителей Латвии и Регистр избирателей Латвии.

Хорошо, почти уговорили. А где можно проголосовать?

В дни досрочного голосования (в том числе и сегодня, 24 мая, с 10:00 до 16:00) предусмотрена возможность проголосовать в своём или любом другом участке.

Однако в день официального голосования 25 мая жители Латвии могут проголосовать только на том участке, где они были зарегистрированы. Проверить свой участок можно здесь.

Время голосования 25 мая - с 7:00 до 20:00.

ФОТО: www.cvk.lv

Какой документ мне нужно взять, отправляясь на избирательный участок?

Чтобы проголосовать на выборах в Европарламент, необходим действующий паспорт или eID карта.

Могу ли я проголосовать несколько раз или сразу за нескольких кандидатов?

Каждый избиратель на выборах в Европарламент может отдать свой голос лишь один раз. Из всех зарегистрированных списков кандидатов избирателю нужно выбрать один список (один бюллетень), также можно голосовать пустым конвертом (воздержаться).

На одном бюллетене можно выбрать неограниченное число кандидатов, которых вы поддерживаете, поставив напротив их имени "плюс". Также из выбранного списка можно вычёркивать кандидатов, которые, на ваш взгляд, не должны стать депутатами Европарламента.

Можно и проголосовать пустым бюллетенем - без "плюсов" и вычеркнутых кандидатов.

ФОТО: TVNET, LETA

Если явка избирателей будет низкой, могут ли выборы не состояться?

Нет, выборы считаются состоявшимися вне зависимости от активности избирателей. На прошлых выборах латвийские избиратели поставили антирекорд — явка в нашей стране составила всего 30%.

Когда станут известны результаты голосования?

Предварительные результаты выборов будут объявлены в ночь с 26 на 27 мая, когда закончатся выборы в государствах-членах ЕС, где голосование традиционно проводится в воскресенье.

Если вы ещё не определились, за кого голосовать, узнать о кандидатах на кресло европарламентария можно здесь: