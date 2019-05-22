Собчак заговорила о мести, а Виторган публично пошутил над ней

Российская телеведущая Ксения Собчак в одной из своих публикаций в Instagram стала рассуждать о мести. Журналистка задумалась о том, может ли "мстительный человек быть добрым". Бывший муж звезды Максим Виторган не смог пройти мимо и не оставить едкий комментарий.
"Близким кругом обсуждали сегодня интересный вопрос. Кто такой "добрый" человек? И кого считать злым? Я предложила такую формулировку: добрый человек тот, кто не способен осознанно и умышленно делать плохо другому человеку. Месть не может находиться в зоне доброты, месть в любом виде, в злословии или поступках - всегда проявление зла. А вы как считаете? Может мстительный человек быть добрым?", - написала Ксения.
Одним из первых крайне язвительно бывшей жене ответил режиссер Максим Виторган.
Сейчас комментарий уже удален.
Но на своей странице в Instagram Виторган разместил черно-белое фото, которое подписал словами: "Не верь, не бойся, не проси... и на луну не голоси!".
Напомним, 8 марта Максим Виторган и Ксения Собчак разместили в своих социальных сетях сообщения, где объявили о разводе. Журналистка сейчас появляется на публике с новым возлюбленным - режиссером Константином Богомоловым. Недавно они вернулись из совместной поездки в Италию.
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Близким кругом обсуждали сегодня интересный вопрос. Кто такой «добрый» человек? И кого считать злым?) Я предложила такую формулировку : добрый человек тот,кто не способен осознанно и умышленно делать плохо другому человеку. Месть не может находиться в зоне доброты,месть в любом виде , в злословии или поступках -всегда проявление зла. А вы как считаете? Может мстительный человек быть добрым?