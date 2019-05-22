Собчак заговорила о мести, а Виторган публично пошутил над ней

"Близким кругом обсуждали сегодня интересный вопрос. Кто такой "добрый" человек? И кого считать злым? Я предложила такую формулировку: добрый человек тот, кто не способен осознанно и умышленно делать плохо другому человеку. Месть не может находиться в зоне доброты, месть в любом виде, в злословии или поступках - всегда проявление зла. А вы как считаете? Может мстительный человек быть добрым?", - написала Ксения.