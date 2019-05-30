Чт, 30.05.2019
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Мы болеем, стареем и не ходим к зубному

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ФОТО: pixabay, TVNET

Вам 54 и у вас ничего не болит? Значит, вы более здоровы, чем среднестатистический житель Латвии. Русский TVNET продолжает рассказывать о социальных и экономических процессах в Латвии и иллюстрировать их в свете новой статистики. 

Статистика, разумеется, отображает лишь "общую температуру по палате", однако и она не радужна. В Латвии увеличивается количество жителей, страдающих серьезными заболеваниями.

Так, например, в конце 2017 года на учёте у онколога стояло 77,3 тысячи жителей нашей страны.

За год злокачественные опухоли были диагностированы у 11 762 пациентов.

 

Число инфицированных ВИЧ, которые о своем диагнозе впервые узнали в 2017 году, - 371. За один год инвалидность получил ещё 16 301 человек. Главные причины — злокачественные опухоли, болезни скелета и мышц, заболевания органов кровообращения.

Продолжительность жизни  ≠ продолжительность здоровой жизни

Ожидаемая продолжительность жизни в 2018 году для новорожденных мальчиков составила 69,8 лет, для девочек - 79,6 лет.

Однако помимо предполагаемой продолжительности жизни существует и так называемая "продолжительность здоровой жизни". Для расчёта этих данных используется совокупность различных факторов. 

В Латвии этот показатель самый низкий в Европе - продолжительность здоровой жизни в 2016 году составляла всего 52,3 года для мужчин и 54,9 для женщин. 

В Швеции, например, мужчины здоровы в среднем до 73 лет, а женщины - пока им не исполнится 73,3. 

В 2018 году у 40% жителей Латвии старше 16 лет было какое-либо хроническое заболевание или серьёзные проблемы со здоровьем.

17% не пошли к зубному врачу, несмотря на то, что этот визит им был необходим. Всему виной финансовое состояние. От лечения у стоматолога отказался почти каждый третий респондент с низкими доходами.

 

Врачей и больниц становится меньше

Нельзя не отметить и сокращение количества общее количество врачей всех специализаций.

Согласно статистическим данным, в 1990 их общее количество составляло 12 505 человек против 7 289 специалистов в 2017 году. 

В перспективе 27 лет также значительно изменилось количество больниц. В 1990 году их было 188, в 2017 — 63. 

За последние 10 лет больше всего сократилось количество таких специалистов как онкологи, терапевты, педиатры, отоларингологи и гинекологи. Количество семейных врачей за 10 лет напротив увеличилось.

Данные: Центральное статистическое управление. Latvija. Galvenie statistikas rādītāji 2019.

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