Чт, 23.05.2019
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Анна Седокова чувственно показала аппетитные формы у бассейна

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Скрниншот с Instagram Анны Седоковой.

ФОТО: instagram.com/annasedokova

Знаменитая исполнительница Анна Седокова вновь порадовала поклонников соблазнительной фотграфией. На этот раз певица опубликовала в соцсети Instagram снимок, на котором она запечатлена у бассейна.

На фотографии Седокова сидит у бассейна, поджав ноги, и, демонстрируя свою шикарную грудь. Снимок сделан с верхнего ракурса.

"Рана – это место, через которое в вас входит свет", - подписала публикацию исполнительница.

Фотография вызвала положительную реакцию подписчиков - многие отметили, что у Седоковой идеальное тело, а фотография получилась очень сексуальной.
 

"Блин, какая же Аня красивая", - написала одна подписчица.

"Женщина-огонь", - отметила другая.

Снимок певицы также прокомментировал российский актер и юморист Александр Незлобин. Он предложил Седоковой продемонстрировать те раны, о которых говорит певица.

"Покажите нам свои раны", - написал юморист.

Ранее сообщалось, что вокруг личности певицы разразился настоящий скандал - Седокова разместила на своей странице в Instagram фото, из-за которого некоторые пользователи заподозрили исполнительницу в пристрастии к ретуши.

На снимке исполнительница лежит на пляже в соблазнительной позе, демонстрируя свои округлые ягодицы. Вскоре в соцсетях появилась другая фотография певицы, снятая кем-то из отдыхавших в той же гостинице, что и исполнительница. На чужом снимке бедра Седоковой были отчетливо покрыты целлюлитом.

Анна ответила на упреки достойно - она разместила видео, на котором видно, как она крутится перед зеркалом в одном купальнике. Звезда также признала, что вовсе не является идеальной.

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