Анна Седокова чувственно показала аппетитные формы у бассейна

На фотографии Седокова сидит у бассейна, поджав ноги, и, демонстрируя свою шикарную грудь. Снимок сделан с верхнего ракурса.

"Рана – это место, через которое в вас входит свет", - подписала публикацию исполнительница.

Фотография вызвала положительную реакцию подписчиков - многие отметили, что у Седоковой идеальное тело, а фотография получилась очень сексуальной.



"Блин, какая же Аня красивая", - написала одна подписчица. "Женщина-огонь", - отметила другая.

Снимок певицы также прокомментировал российский актер и юморист Александр Незлобин. Он предложил Седоковой продемонстрировать те раны, о которых говорит певица.

"Покажите нам свои раны", - написал юморист.

Ранее сообщалось, что вокруг личности певицы разразился настоящий скандал - Седокова разместила на своей странице в Instagram фото, из-за которого некоторые пользователи заподозрили исполнительницу в пристрастии к ретуши.

На снимке исполнительница лежит на пляже в соблазнительной позе, демонстрируя свои округлые ягодицы. Вскоре в соцсетях появилась другая фотография певицы, снятая кем-то из отдыхавших в той же гостинице, что и исполнительница. На чужом снимке бедра Седоковой были отчетливо покрыты целлюлитом.