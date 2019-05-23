После ухода из Black Star к Егору Криду пришла налоговая

Известно, что артист задолжал Федеральной налоговой службе транспортный налог в размере 278 тысяч рублей (около 3,8 тысяч евро) за свой автомобиль - черный "Гелендваген", а также успел накопить пени на сумму 30 тысяч рублей (примерно 416 евро).

На данный момент артисту приходят только извещения, но если он продолжит их игнорировать, то на его автомобиль будет наложен арест, а счет заблокируют.

Информация о проблемах с налогами возникла сразу после того, как Егор принял решение уйти от лейбла Тимати Black Star.