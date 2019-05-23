После ухода из Black Star к Егору Криду пришла налоговая

Российский хип-хоп артист Егор Крид (наст. имя - Егор Булаткин) ушел из лейбла Black Star и стал свободным артистом. Практическим сразу к нему пришла налоговая служба и сообщила о долгах по налогам. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Известно, что артист задолжал Федеральной налоговой службе транспортный налог в размере 278 тысяч рублей (около 3,8 тысяч евро) за свой автомобиль - черный "Гелендваген", а также успел накопить пени на сумму 30 тысяч рублей (примерно 416 евро).
На данный момент артисту приходят только извещения, но если он продолжит их игнорировать, то на его автомобиль будет наложен арест, а счет заблокируют.
Информация о проблемах с налогами возникла сразу после того, как Егор принял решение уйти от лейбла Тимати Black Star.
Ранее в СМИ сообщалось, что Тимати был против того, чтобы Егор выступал под псевдонимом Крид, и якобы миллиардер Борис Роттенберг выкупил права на имя за 250 миллионов. В Instagram Тимати опроверг эту новость и сообщил, что с Егором Кридом они разошлись полюбовно и никаких денег от Роттенберга он не получал.